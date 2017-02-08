Тринадцатисерийный пятый сезон сериала «Американцы» обнародовал дату выхода — шпионская драма канала FX вернётся на экраны 7 марта.

События разворачиваются в 80-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны. Остросюжетная история повествует о проживающих в США агентах КГБ Филипе и Элизабет Дженнингс, выдающих себя за добропорядочных американских граждан. Пятый сезон «Американцев» повысит ставки: рассказав правду своей дочери Пейдж, супругам придётся проявить все свои таланты и осторожность, чтобы сохранить легенду и защитить семью.

В сериале снимаются Кери Рассеелл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор, Марго Мартиндейл и другие. В актёрский состав пятого сезона «Американцев» влилась Лори Холден («Ходячие мертвецы»), которая сыграет Рене — любовный интерес Стэна Бимана. Сценарий пишут шоураннеры Джо Вайсберг и Джоэл Филдс. В исполнительных продюсерах значатся Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк из Amblin Television. Производством пятого сезона «Американцев» занимаются бессменные FX Productions и Fox 21 Television.

Шестой — финальный — сезон шпионской драмы будет состоять из десяти серий и выйдет в эфир в следующем году.