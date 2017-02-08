Телеканал NBC, приютивший первый сезон мистической драмы «Миднайт, Техас» — экранизации одноимённого цикла романов популярного автора Шарлин Харрис (книги-бестселлеры «Клуб знаменитых убийц», «Мертвы, пока светло») — дал добро на съёмки пилотного эпизода проекта Redliners, в основе которого лежит сборник её коротких рассказов.

Главные герои шпионской комедии в духе «Мистера и миссис Смит» — пара бывших разведчиков, обосновавшихся в пасторальном пригороде и вынужденных вспомнить свои профессиональные навыки после неудавшегося покушения на жизнь одного из них. Вернувшись в дело, экс-шпионы принимаются использовать техники и приспособления из своего арсенала в обычной жизни.

Адаптацией книжной серии Шарлин Харрис занимается исполнительный продюсер «Изумрудного города» Шон Кэссиди на пару с автором комиксов Келли Сью Деконник; вдобавок Кэссиди и Деконник выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Дэвидом Джаноллари. Производство контролируют Universal TV и David Janollari Entertainment.