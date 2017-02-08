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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC экранизирует сборник рассказов Шарлин Харрис

Телеканал NBC, приютивший первый сезон мистической драмы «Миднайт, Техас» — экранизации одноимённого цикла романов популярного автора Шарлин Харрис (книги-бестселлеры «Клуб знаменитых убийц», «Мертвы, пока светло») — дал добро на съёмки пилотного эпизода проекта Redliners, в основе которого лежит сборник её коротких рассказов.

Главные герои шпионской комедии в духе «Мистера и миссис Смит» — пара бывших разведчиков, обосновавшихся в пасторальном пригороде и вынужденных вспомнить свои профессиональные навыки после неудавшегося покушения на жизнь одного из них. Вернувшись в дело, экс-шпионы принимаются использовать техники и приспособления из своего арсенала в обычной жизни.

Адаптацией книжной серии Шарлин Харрис занимается исполнительный продюсер «Изумрудного города» Шон Кэссиди на пару с автором комиксов Келли Сью Деконник; вдобавок Кэссиди и Деконник выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Дэвидом Джаноллари. Производство контролируют Universal TV и David Janollari Entertainment.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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