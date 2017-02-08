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«Оранжевый — хит сезона» — дата выхода и промо-ролик пятого сезона

Пятый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» обзавёлся датой выхода — криминальная комедийная драма от потокового сервиса Netflix вернётся на телеэкраны 9 июня.

Многократный лауреат «Эмми», основанный на автобиографической книге Пайпер Керман «Оранжевый — хит сезона: Мой год в женской тюрьме», повествует о нескучных буднях заключённых и служебного персонала одного пенитенциарного учреждения для женщин в Личфилде.

В 13-серийном пятом сезоне драмеди «Оранжевый — хит сезона» к своим ролям вернутся Тейлор Шиллинг, Узо Адуба, Лора Препон, Майкл Харни, Мишель Хёрст, Кейт Малгрю, Даниэль Брукс, Селенис Лейва, Наташа Лионн, Лаверна Кокс, и Тэрин Мэннинг. Создателем, шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Дженджи Коэн («Косяки»). Производственным процессом руководит Lionsgate TV.

В феврале прошлого года проект получил продление на пятый, шестой и седьмой сезоны. Полноценным трейлером продолжение пока не разжилось, зато можно посмотреть короткий 14-секундный промо-ролик с датой выхода:

 
 
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Комментарии

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    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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