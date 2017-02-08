«Железный кулак» — отрывок

Динамичный отрывок из первого сезона «Железного кулака» охотно демонстрирует боевые навыки девушки-самурая Коллин Винг — близкой подруги Дэниела Рэнда:
Динамичный отрывок из первого сезона «Железного кулака» охотно демонстрирует боевые навыки девушки-самурая Коллин Винг — близкой подруги Дэниела Рэнда:
Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.
Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!