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«ОА» — анонс второго сезона

Netflix продлил мистический драматический сериал «ОА» на второй сезон, в честь чего и поделился видеоанонсом продолжения. Напоминаем, что первый сезон проекта доступен всем подписчикам потокового сервиса с 16 декабря.

Это история о Прэйри Джонсон, которая однажды пропадает без вести и возвращается в родной городок спустя семь лет. Соседи и знакомые считают это чудом — Прэйри была слепой, а вернулась с полностью восстановившимся зрением. Поначалу девушка наотрез отказывается делиться с родителями и властями информацией о том, что с ней случилось. Вместо этого Прэйри рассказывает всю правду о себе четырём незнакомцам и просит их помощи в одном очень важном деле. Второй сезон «ОА» продолжит повествование, в котором до сих пор больше вопросов, чем ответов.

В сериале снимаются Брит Марлинг, Джейсон Айзекс, Эмори Коэн, Филлис Смит, Скотт Уилсон, Элис Крайдж, Патрик Гибсон, Брендан Мейер, Брэндон Переа и другие.

Брит Марлинг и Зал Батманглидж («Сосны») выступают создателями проекта и его исполнительными продюсерами наравне со сценаристом Мелани Марнич, Деде Гарднер, Джереми Клейнером и Майклом Шугаром из Anonymous Content («Настоящий детектив»). Батманглидж срежиссировал все восемь серий первого сезона «ОА».

 
 
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Темы
 
Видео ОА

Комментарии

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  • Es
    +
    1 Es
    9 февраля 2017 года

    Не могу понять, на чём этот сериал выстрелил. Ну мне-то понятно, нравится заумная муть, где сначала ничего не понятно, а когда понимаешь, то в конце оказывается, что всё не так, как казалось...

  • Ell
    +
    2 Ell
    9 февраля 2017 года

    Прекрасная новость!

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