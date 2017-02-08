Netflix продлил мистическую драму «ОА» на второй сезон, в честь чего и поделился видеоанонсом продолжения. Напоминаем, что первый сезон проекта доступен всем подписчикам потокового сервиса с 16 декабря.

Это история о Прэйри Джонсон, которая однажды пропадает без вести и возвращается в родной городок спустя семь лет. Соседи и знакомые считают это чудом — Прэйри была слепой, а вернулась с полностью восстановившимся зрением. Поначалу девушка наотрез отказывается делиться с родителями и властями информацией о том, что с ней случилось. Вместо этого Прэйри рассказывает всю правду о себе четырём незнакомцам и просит их помощи в одном очень важном деле. Второй сезон сериала «ОА» продолжит повествование, в котором до сих пор больше вопросов, чем ответов.

В сериале снимаются Брит Марлинг, Джейсон Айзекс, Эмори Коэн, Филлис Смит, Скотт Уилсон, Элис Крайдж, Патрик Гибсон, Брендан Мейер, Брэндон Переа и другие.

Брит Марлинг и Зал Батманглидж («Сосны») выступают создателями проекта и его исполнительными продюсерами наравне со сценаристом Мелани Марнич, Деде Гарднер, Джереми Клейнером и Майклом Шугаром из Anonymous Content («Настоящий детектив»). Батманглидж срежиссировал все восемь серий первого сезона «ОА».