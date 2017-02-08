 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Nioh «Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе Победители SAG Awards 2017 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит»

Лариса Мосенко написала для «КГ-Портала» рецензию на сериал «Хитрый Пит». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит»
+ Обсудить
Темы
 
Рецензии Хитрый Пит

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Хитрый Пит» — первый взгляд
 
«Хитрый Пит» — трейлер
 
Новые сериалы 9–15 января

Тоже интересно

 
Кино Две рецензии на фильм «Хоббит: Битва пяти воинств»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 110: Киновселенная и хамоны
 
Элайза Душку отправляется в «Банши»
 
Кино «28 панфиловцев» — второй трейлер и постер
 
Кино Книга лучше!... «Дюна»
 
Кино Трейлер фильма «Фокус»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
E3 2017 будет открыта не только для журналистов и разработчиков, но и обычных геймеров Vampyr - создатели Life is Strange поделились новыми подробностями и скриншотами своей вампирской RPG Nintendo Switch - в Японии началась большая рекламная кампания новой консоли, опубликованы первые телевизионные ролики VGChartz обновился международным игровым чартом на 7 января Продажи игр от Warner Bros. падают

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика