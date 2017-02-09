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Syberia 3 — игра Бенуа Сокаля обзавелась датой выхода

Однажды художник и автор комиксов Бенуа Сокаль решил попробовать себя в новом деле — создании видеоигр. Проба пера вышла достаточно хорошей, чтобы её не постеснялись портировать на iOS и Android годами позже (речь, если что, о Amerzone: The Explorer’s Legacy), но реальную славу Сокалю принесли игра Syberia и её сиквел. Только вот остальные проекты художника-квестостроителя подобной славы не снискали, а потом и сам жанр порядком зачах, вынудив творца уйти из индустрии на долгие годы.

И вот теперь, после череды переносов Syberia 3 Бенуа Сокаля наконец-то обзавелась точной датой выхода. Все желающие смогут отправиться в новое, толком не связанное с прошлыми играми приключение с Кейт Уолкер уже 20 апреля, причём как на PC, так и на PS4 с Xbox One. А вот тем, кто ждал игру на Switch или планшетах, придётся подождать ещё, о дате выхода игры на портативных системах пока ничего не известно. Зато известно, что силами «Буки» игру полностью переведут на русский язык.

А чтобы отпраздновать подобную новость, разработчики из Microïds подготовили для нас новый трейлер игры Сокаля:

 
 
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Видео Syberia 3 (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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