Impact Winter — дата выхода и трейлер

Ещё в 2015 году издательство Bandai Namco и команда разработчиков из Mojo Bones объявили о создании постапокалиптического «сурвайвала» под названием Impact Winter. И вот проект наконец-то обзавёлся точной датой выхода. Но прежде давайте познакомимся с игрой поближе.

Impact Winter расскажет историю Джейкоба Соломона, который пытается всеми правдами и неправдами выжить в страшном мире постапокалипсиса. Что же случилось? Всё довольно просто и прозаично: на Землю упал гигантский метеорит, который не только прикончил большую часть населения, но и послужил причиной прихода вечной зимы. Уже потеряв всякую надежду на выживание, Джейкоб обнаруживает группу людей, облюбовавших небольшую церквушку в качестве своего нового дома. Начинается совместное противостояние невзгодам, но надежды на долгосрочное выживание как не было, так и нет, пока в один прекрасный момент обречённые не получают радиосообщения о скором спасении. Правда, есть одна загвоздка: помощь придёт лишь через тридцать дней. Как самому опытному в команде, Дейкобу предстоит стать настоящим лидером небольшой коммуны и продержаться до прихода помощи.

Дата выхода Impact Winter на PC — 12 апреля. Консольный релиз придётся подождать до конца года.