До не совсем полноценного, но всё равно долгожданного возвращения Раза и остальных Психонавтов осталось всего несколько недель. Однако те, кто не пожалеют $20 и успеют предзаказать [Psychonauts in the Rhombus of Ruins] до релиза, получат вместе с новой VR-игрой оригинальную [Psychonauts] с PS2, работающую на PS4 благодаря чудесам эмуляции.

А пока можно посмотреть новый трейлер: