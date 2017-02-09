Подробности Call of Cthulhu

Ждёте подробностей о Call of Cthulhu? Так их у нас вагон и маленькая тележка. Разработчики поделились информацией относительно сюжета и геймлейной составляющей своего хоррора. Приступим.

На острове Даркуотер происходит ужасное: в особняке, пронизанном тайнами и секретами, погибает целая семья — Сара Хокинс, её муж Чарльз и их сын. Полиция показывает свою полную несостоятельность и в скором времени закрывает дело, что кажется ещё более подозрительным. Игрок же возьмёт на себя роль Эдварда Прайса, частного сыщика, которого нанимает отец погибшей Сары Хокинс. Расследование, которое начиналось, как одно из заурядных дел, приводит Эдварда к пониманию, что в городе творится что-то странное. Местные жители не выглядят, как добродушные хозяева, и смотрят на Эдварда, как на постороннего. Но любое расследование — это в первую очередь живое общение, поэтому игроку придётся всеми правдами и неправдами втираться в доверие местных, дабы получать интересующую информацию и улики.

Call of Cthulhu — это в первую очередь детектив. В нём нет места огромному арсеналу всевозможных предметов уничтожения всего живого. Ваше главное оружие — внимательность к окружающим деталям. Заметили что-то новое и необычное? Получите новый квест и варианты общения с жителями города, которые, в свою очередь, приведут вас к раскрытию тайн Даркуотера. Как отмечает дизайнер игры, «Чем больше информации у вас есть, тем сильнее вы становитесь. Игроки могут добыть сведения о том, как без последствий победить очередного монстра, а новые зацепки по делу помогут продвинуться по сюжету».

Стоит уделить особое внимание шкале Sanity, которое будет отвечать за психическое состояние Эварда. Sanity — ваш лучший друг и ваш злейший враг. Во время своего расследования главный герой столкнётся с неизведанными и непонятными для обычного человека вещами. Чем глубже игрок погружается в расследование и получение новой информации, тем больше это сказывается на его психике. В определённый момент персонаж может погрузиться в пучину безумия, но это будет не концом игры, а лишь одним из её ответвлений — Эдвард начнёт видеть вещи, которые раньше не замечал, он словно погрузиться в другую реальность, которая приблизит героя к получению ответов на свои вопросы, но в то же время сделает игрока уязвимым для окружающих опасностей.

Во время своих приключений Эдвард столкнётся с персонажами, которые впоследствии помогут ему в расследовании. Разработчики даже подтвердили наличие «штаб-квартиры», в которой будут находиться ваши союзники. Говорят, система «штаба» очень походит на то, что мы видели в играх типа Mass Effect и Dragon Age. У каждого персонажа есть своя история поручения для игрока, выполнение которых положительно скажется на их отношении. Впоследствии Эдвард сможет отправлять своих союзников на различные миссии по поиску информации, причём каждый последователь обладает собственным набором умений, поэтому игроку придётся с умом выбирать, кого и куда отправить.

Если вы — большой приверженец экшена, то вам стоит сразу забыть о Call of Cthulhu. Перед силами мистического культа персонаж полностью бессилен. У вас не получится в полной мере уничтожить очередное чудовище. Даже когда у игрока появится оружие, то максимум, на что он будет способен — замедлить врага и выгадать время на поиски решения.

Напоследок разработчики заявили, что такие вещи, как психическое состояние героя, количество выживших союзников и выборы во время прохождения скажутся на том, какую из четырёх концовок увидит игрок.

Call of Cthulhu выходит на PC, PS4 и Xbox One уже в этом году.