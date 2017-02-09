Шесть месяцев назад небезызвестный режиссёр Дэвид Финчер вёл переговоры насчёт постановки фильма «Война миров Z 2», потом студия Paramount сделала выбор в пользу другого кинодела — Хуана Антонио Байона. Последний впоследствии свалил и пару дней назад Paramount убрала сиквел из планов на выпуск в 2017 году.

Источники издания The Hollywood Reporter уверяют, что Финчер всё ещё заинтересован в проекте, но вот студия до сих пор не уверена.

Важно понимать, что режиссёр-перфекционист Финчер оставит за собой право финального монтажа, также он известен своим вмешательством в маркетинг фильма. Но сейчас это не важно. Самое смешное, что даже отсутствуют диспуты по финансам, потому что Дэвид обещает снять «Войну миров Z 2» за существенно меньшие деньги, если сравнивать с 200-миллионным бюджетом первой части.

Дело в том, что Финчеру просто понравился сценарий второй части, написанный Деннисом Келли. Келли — создатель британского сериала «Утопия», по которому режиссёр «Исчезнувшей» планировал снимать ремейк на HBO, пока идея не умерла по причинам денежного голодания.

Сюжет от Келли рассказывает о том, как протагонист вместе со своей семьей пытается выжить в мире зомби-апокалипсиса. Брэд Питт — ещё один хороший приятель Финчера — исполняет главную роль и продюсирует.

Предположительно «Война миров Z 2» может выйти в 2019 году.