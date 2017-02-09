 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто»
2
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг снимут пародию на новые «Звёздные войны»

Пародия на новые «Звёздные войны» была неизбежна и все надеялись на «Космические яйца 2». Но господа Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг подсуетились раньше.

Вы же знаете известных юмористов Зельцера и Фридберга — двух сценаристов из одной кучи компоста. Их известнейшие творения: «Знакомство со спартанцами», «Очень эпическое кино», «Нереальный блокбастер», «Вампирский засос» и «Очень голодные игры».

Название их пародийного фильма — «Звёздные Миры Эпизод XXXIVE=MC2: Сила Пробуждает Последнего Джедая Ставшего Изгоем» (Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue).

Чувствуете, в каких страшных мучениях умирает кусочек вашего чувства юмора? Мы тоже.

Зельцер и Фридберг напишут сценарий и срежиссируют кино. Съёмки стартуют осенью 2017 года.

Вот честно — порнопародия на «Звёздные войны» была бы предпочтительнее, да и наверняка смешнее.

2 Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Blu Ray Трейлер фильма «Звёздные войны»
 
Почему новые «Звёздные войны» получились именно такими, какими получились
 
Вся правда о Безумном Максе

Тоже интересно

 
Что не так с Pixar
 
Игры E3-2016: Конференция EA (отчёт и подкаст)
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 106: Ватник-робокоп
 
Кристофер Нолан отправляется в Дюнкерк эвакуировать британцев
 
Игры Рецензия на игру Life is Strange
 
Сериалы «Сверхспособности» иссякли
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Castlevania - Netflix анонсировала анимационный телевизионный сериал по мотивам популярной вампирской франшизы Konami E3 2017 будет открыта не только для журналистов и разработчиков, но и обычных геймеров Vampyr - создатели Life is Strange поделились новыми подробностями и скриншотами своей вампирской RPG Nintendo Switch - в Японии началась большая рекламная кампания новой консоли, опубликованы первые телевизионные ролики VGChartz обновился международным игровым чартом на 7 января

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика