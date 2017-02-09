Брэдд Питт — астронавт и аутист

Студия Paramount думает над тем, чтобы побыстрее запустить научно-фантастический эпик режиссёра Джеймса Грэя Ad Astra.

В проект собираются пристроить Брэда Питта, которому сейчас нечем заняться из-за переноса «Войны миров Z 2». После согласования бюджета с производственной компанией Питта Plan B, съёмки уже могут начать этим летом.

Питт сыграет самую малость аутистичного космического инженера Роя Макбрайда. Двадцать лет назад его отец отправился на Нептун в поисках разумной инопланетной жизни. Макбрайд путешествует по солнечной системы, чтобы найти родителя или хотя бы понять причины провалы миссии.

Грэй написал сценарий вместе с Итаном Гроссом.