 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости русского кино 1–31 января: «Тобол» Игоря Зайцева, «Затмение» Артёма Аксененко Победители SAG Awards 2017 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы» Ноль кадров в секунду. Выпуск 145: Бе-е-ежим! КГ играет: Hammerwatch (юбилейный стрим)
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Брэдд Питт — астронавт и аутист

Студия Paramount думает над тем, чтобы побыстрее запустить научно-фантастический эпик режиссёра Джеймса Грэя Ad Astra.

В проект собираются пристроить Брэда Питта, которому сейчас нечем заняться из-за переноса «Войны миров Z 2». После согласования бюджета с производственной компанией Питта Plan B, съёмки уже могут начать этим летом.

Питт сыграет самую малость аутистичного космического инженера Роя Макбрайда. Двадцать лет назад его отец отправился на Нептун в поисках разумной инопланетной жизни. Макбрайд путешествует по солнечной системы, чтобы найти родителя или хотя бы понять причины провалы миссии.

Грэй написал сценарий вместе с Итаном Гроссом.

1 Обсудить
Темы
 
русское название

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Режиссёр Шейн Блэк сделает нового «Хищника» событийным
 
Тизер фильма «Защитники»
 
AT&T купила Time Warner за 85 миллиардов долларов
 
Две рецензии на фильм «Левиафан»
 
Время для «Времени приключений»
 
Аниме ЕВА-67. Часть 2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 7 больше не занимает первое место в Steam, PC-геймеры скупают Conan Exiles The Legend of Zelda: Breath of the Wild - GameInformer поделился новыми подробностями масштабной адвенчуры для Nintendo Switch и Wii U Daymare: 1998 - разработчики отмененного ремейка Resident Evil 2 совсем скоро выведут свой новый хоррор на Kickstarter Final Fantasy XV - в будущем пользователи смогут создавать своих собственных персонажей в игре Хадзиме Табаты, опубликован первый скриншот редактора Опубликованы японские чарты продаж на 5 февраля, Resident Evil 7 удерживает лидирующую позицию вторую неделю подряд

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика