А мы подводим итоги розыгрыша билетов на премьерный показ фильма «Гуляй, Вася!».
Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема Парк Deluxe Радуга» (г. Санкт-Петербург) в 20:00. Но можно подойти и к 19:00 — в это время начнётся мероприятие для гостей в фойе с фуршетом и шампанским. А к 19:30 на сцену выйдут Роман Каримов и Роман Курцын для приветствия гостей. Наконец, после премьеры можно будет пообщаться с обоими Романами и Всеяредакцией.
Победители могут приходить по адресу пр. Космонавтов, 14 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.
Всем приятного просмотра!
А вот и наши победители:
- Агинский Олег
- Атакова Альбина
- Афанасьев Владимир
- Бурулько Дмитрий
- Вяльцева Раиса
- Гришко Алёна
- Гросул Михаил
- Дерюгина Ксения
- Егоров Владимир
- Зуев Денис
- Камалеев Артур
- Коваленко Степан
- Копылов Дмитрий
- Костенко Дмитрий
- Котов Михаил
- Лебедев Александр
- Лукин Юрий
- Малахова Ольга
- Никулина Таисия
- Очнева Владислава
- Разбежкина Алёна
- Симонов Егор
- Соловьев Алексей
- Шавловский Никита