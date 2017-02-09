А мы подводим итоги розыгрыша билетов на премьерный показ фильма «Гуляй, Вася!».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема Парк Deluxe Радуга» (г. Санкт-Петербург) в 20:00. Но можно подойти и к 19:00 — в это время начнётся мероприятие для гостей в фойе с фуршетом и шампанским. А к 19:30 на сцену выйдут Роман Каримов и Роман Курцын для приветствия гостей. Наконец, после премьеры можно будет пообщаться с обоими Романами и Всеяредакцией.

Победители могут приходить по адресу пр. Космонавтов, 14 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Всем приятного просмотра!

А вот и наши победители: