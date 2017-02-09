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Итоги розыгрыша билетов на премьерный показ фильма «Гуляй, Вася!»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на премьерный показ фильма «Гуляй, Вася!».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема Парк Deluxe Радуга» (г. Санкт-Петербург) в 20:00. Но можно подойти и к 19:00 — в это время начнётся мероприятие для гостей в фойе с фуршетом и шампанским. А к 19:30 на сцену выйдут Роман Каримов и Роман Курцын для приветствия гостей. Наконец, после премьеры можно будет пообщаться с обоими Романами и Всеяредакцией.

Победители могут приходить по адресу пр. Космонавтов, 14 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Всем приятного просмотра!

А вот и наши победители:

  • Агинский Олег
  • Атакова Альбина
  • Афанасьев Владимир
  • Бурулько Дмитрий
  • Вяльцева Раиса
  • Гришко Алёна
  • Гросул Михаил
  • Дерюгина Ксения
  • Егоров Владимир
  • Зуев Денис
  • Камалеев Артур
  • Коваленко Степан
  • Копылов Дмитрий
  • Костенко Дмитрий
  • Котов Михаил
  • Лебедев Александр
  • Лукин Юрий
  • Малахова Ольга
  • Никулина Таисия
  • Очнева Владислава
  • Разбежкина Алёна
  • Симонов Егор
  • Соловьев Алексей
  • Шавловский Никита
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Розыгрыши Гуляй, Вася!

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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