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Первоисточники: www.vulture.comtvline.com Прямая ссылка на новость:

Натан Филлион снова примерит образ детектива-самоучки

Натан Филлион (фильмы «Миссия „Серенити“», «Много шума из ничего», сериалы «Светлячок», «Касл») никак не может заставить себя держаться подальше от полиции Нью-Йорка. На сей раз любимчик публики появится в качестве приглашённой звезды в отвязном полицейском ситкоме телеканала FOX «Бруклин 9-9».

Филлион перевоплотится в телезнаменитость Марка Деверо, самоуверенно решившего, будто он может расследовать настоящие преступления, только потому что на протяжении добрых десяти лет играл детектива в телешоу под названием «Служить и защищать». Ничего не напоминает? Разве что нынче вместо Кейт Беккет в напарниках у него будут Джейк Перальта и Роза Диас, хотят они того или нет.

После прошлогоднего окончания долгоиграющего детективного процедурала «Касл» Натан Филлион успел осчастливить поклонников своими яркими появлениями в главной комедии ABC «Американская семейка» в роли чудаковатого синоптика и по совместительству любовного интереса Хейли Данфи и в свежей хоррор-комедии Netflix «Диета Санта-Клариты» о любительнице полакомиться человечинкой в исполнении Дрю Бэрримор.

«Бруклин 9-9» вернётся в эфир со второй половиной четвёртого сезона 11 апреля. Точная дата выхода эпизода с участием Филлиона пока неизвестна.

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Бруклин 9-9
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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Сериалы
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