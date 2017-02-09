Натан Филлион (фильмы «Миссия „Серенити“», «Много шума из ничего», сериалы «Светлячок», «Касл») никак не может заставить себя держаться подальше от полиции Нью-Йорка. На сей раз любимчик публики появится в качестве приглашённой звезды в отвязном полицейском ситкоме телеканала FOX «Бруклин 9-9».

Филлион перевоплотится в телезнаменитость Марка Деверо, самоуверенно решившего, будто он может расследовать настоящие преступления, только потому что на протяжении добрых десяти лет играл детектива в телешоу под названием «Служить и защищать». Ничего не напоминает? Разве что нынче вместо Кейт Беккет в напарниках у него будут Джейк Перальта и Роза Диас, хотят они того или нет.

После прошлогоднего окончания долгоиграющего детективного процедурала «Касл» Натан Филлион успел осчастливить поклонников своими яркими появлениями в главной комедии ABC «Американская семейка» в роли чудаковатого синоптика и по совместительству любовного интереса Хейли Данфи и в свежей хоррор-комедии Netflix «Диета Санта-Клариты» о любительнице полакомиться человечинкой в исполнении Дрю Бэрримор.

«Бруклин 9-9» вернётся в эфир со второй половиной четвёртого сезона 11 апреля. Точная дата выхода эпизода с участием Филлиона пока неизвестна.