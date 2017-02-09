Ni no Kuni II: Revenant Kingdom — геймплейный трейлер и детали сюжета

Представляем вашему вниманию трейлер Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, посвящённый исследовательской составляющей игры и боевой системе. Но для начала давайте поближе познакомимся с сюжетом.

Ni no Kuni II расскажет историю Эвана — правителя королевства Динг Донг Делл, где ранее мирно уживались различные расы. В связи с государственным переворотом главный герой вынужден покинуть родной дом и заняться строительством нового королевства в надежде объединить весь мир под своим началом.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, как мы уже писали, выйдет не только на PS4, но и на PC. Релиз игры запланирован на этот год.