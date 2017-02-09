 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Железный кулак» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Анонс игры FlatOut 4 Новости русского кино 1–31 января: «Тобол» Игоря Зайцева, «Затмение» Артёма Аксененко Новые сериалы 30 января — 5 февраля
4
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

GreedFall — новая RPG от авторов The Technomancer

Видимо, существуют разработчики, которым на роду написано создавать средненькие проекты. Именно такой, к сожалению, является студия Spiders, ответственная за Bound by Flame и The Technomancer. Но справедливости ради стоит сказать, что и у этих игр нашлась своя небольшая армия поклонников, отмечавших проблески интересного сюжета в дебрях слабо реализованной геймплейной составляющей.

Этим поклонникам будет приятно узнать, что Spiders анонсировала свою новую RPG — GreedFall. Действие игры разворачивается на далёком острове, а сюжет чем-то напоминает школьный курс покорения Америки: с одной стороны — группа переселенцев, охотников за сокровищами и наёмников, а с другой — местные жители, которые совсем не рады незваным гостям. Единственное отличие от реальной истории — аборигенов по-настоящему защищают сверхъестественные существа.

Разработчики обещают, что остров будет по-настоящему живым и постоянно развивающимся. И что все действия игрока, начиная от каких-то тривиальных вещей и заканчивая политическими решениями, будут влиять на отношения между двумя противоборствующими расами.

Точной даты релиза у GreedFall пока нет. Выход запланирован на PC, Xbox One и PS4.

 
 
8
Промо-арт игры GreedFall
4 Обсудить
Темы
 
Видео GreedFall
 16 мая 2014 годаРецензия на игру Bound by Flame 14 июля 2016 годаРецензия на игру The Technomancer

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Охотники, ёптыть!
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 58
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 78
 
Кино 20th Century Fox поймала «Левиафана»
 
Кино Второй трейлер фильма «Тарзан. Легенда»
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 132: Затяжной экспресс-подкаст
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
For Honor - известные мастера Кузницы Велунда изготовили меч из игры Halo Wars 2 - Microsoft выпустила два очень забавных рекламных ролика в рамках кампании "Знай своего врага" Digital Foundry - тест форсированного режима PS4 Pro Overwatch - игроки обеспокоены поддержкой сторонних устройств в консольных версиях игры IO Interactive - разработчики Hitman заняты новым проектом

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика