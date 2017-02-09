Видимо, существуют разработчики, которым на роду написано создавать средненькие проекты. Именно такой, к сожалению, является студия Spiders, ответственная за Bound by Flame и The Technomancer. Но справедливости ради стоит сказать, что и у этих игр нашлась своя небольшая армия поклонников, отмечавших проблески интересного сюжета в дебрях слабо реализованной геймплейной составляющей.

Этим поклонникам будет приятно узнать, что Spiders анонсировала свою новую RPG — GreedFall. Действие игры разворачивается на далёком острове, а сюжет чем-то напоминает школьный курс покорения Америки: с одной стороны — группа переселенцев, охотников за сокровищами и наёмников, а с другой — местные жители, которые совсем не рады незваным гостям. Единственное отличие от реальной истории — аборигенов по-настоящему защищают сверхъестественные существа.

Разработчики обещают, что остров будет по-настоящему живым и постоянно развивающимся. И что все действия игрока, начиная от каких-то тривиальных вещей и заканчивая политическими решениями, будут влиять на отношения между двумя противоборствующими расами.

Точной даты релиза у GreedFall пока нет. Выход запланирован на PC, Xbox One и PS4.