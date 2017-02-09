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Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon «Железный кулак» — трейлер CG-трейлер и дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» Новые сериалы 30 января — 5 февраля
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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon

Многостаночник Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон») продолжит сотрудничество с потоковым сервисом Amazon, для которого снимет многосерийную криминальную драму под названием «Слишком стар, чтобы умирать молодым». Заказ на съёмки первого сезона оформили в обход традиционной пилотной стадии. По слухам, создатели попытаются заполучить в актёрский состав знаменитостей — главные мужские роли уже предложены трём кинозвёздам из высшего эшелона, однако о заключении сделок говорить пока рано.

События 10-серийного триллера в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер», рассказывающей о наркоторговцах в Дании, развернутся в современном Лос-Анджелесе. В центре повествования — преступный мир мегаполиса, его обитатели их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

На пару с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером, успевшим поучаствовать в создании «Мира Дикого Запада» для HBO, Николас Виндинг Рефн напишет сценарий и сам срежиссирует все десять серий драмы. Оба вдобавок числятся исполнительными продюсерами проекта. Съёмки начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе.

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Слишком стар, чтобы умирать молодым
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Комментарии

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    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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