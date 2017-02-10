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Netflix подарил мультсериалу «Охотники на троллей» второй сезон КГ играет: Nioh «Железный кулак» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Gravity Rush 2 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы»
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Netflix подарил мультсериалу «Охотники на троллей» второй сезон

DreamWorks Animation и Netflix официально заявили о продлении мультсериала «Охотники на троллей» на второй сезон — и неудивительно, учитывая, что анимационная сказка за авторством Гильермо дель Торо стала самым популярным оригинальным детским сериалом потокового сервиса.

События фэнтезийной саги разворачиваются в предместьях Аркадии, там живут обычный подросток Джим Лэйк и его друзья; однажды они узнают, что под их родным городом существует иной мир, где между собой воюют хорошие и плохие тролли. Тринадцатисерийный второй сезон «Охотников на троллей» расскажет о том, как Джим ближе знакомится со вселенной троллей и готовится к битве со злобным правителем Тёмных земель, а его друзья пытаются поддерживать порядок в мире людей.

По заверениям дель Торо, во втором сезоне Джим по-прежнему будет говорить голосом Антона Ельчина. В распоряжении создателей достаточно звукового материала и наработок покойного актёра, которые можно будет использовать при озвучивании персонажа:

У себя в «Твиттере» создатель мультсериала пояснил:

Антон поработал над куда большим количеством эпизодов, чем вошло в первый сезон «Охотников». Год назад сценарий второго сезона уже был готов, и Антон записал все свои голосовые партии. На сегодня у нас распланированы 52 эпизода «Охотников». Из них 26 эпизодов мы уже показали. Продолжение следует!

К озвучиванию своих персонажей вернутся Рон Перлман, Келси Грэммер, Клэнси Браун и другие. Премьера второго сезона «Охотников на троллей» состоится в этом году.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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