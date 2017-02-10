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Рецензия и отзывы на фильм «На пятьдесят оттенков темнее»

Роман Макаров написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «На пятьдесят оттенков темнее». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «На пятьдесят оттенков темнее»
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Рецензии На пятьдесят оттенков темнее

Комментарии

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  • ДубЛичныйДом
    ++2
    10 февраля 2017 года

    Роман Макаров отважился сходить на это ? Больной ублюдок

  • Ksardik
    +
    10 февраля 2017 года

    Иногда такое говно оправдывает свое существование такими красивыми рецензиями. ну а фразу : “Фильмы как дети:иногда рождаются мертвыми” - просто в золотой фонд.

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