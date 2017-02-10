Роман Макаров написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «На пятьдесят оттенков темнее». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Роман Макаров написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «На пятьдесят оттенков темнее». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Роман Макаров отважился сходить на это ? Больной ублюдок
Иногда такое говно оправдывает свое существование такими красивыми рецензиями. ну а фразу : “Фильмы как дети:иногда рождаются мертвыми” - просто в золотой фонд.