«Луна прекрасна» — сэйю

У анонсированного в прошлом месяце оригинального сериала «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei) появился состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.
|
Сэйю
|Акане Мизуно
|Кономи Кохара
|Юная девушка, член легкоатлетического клуба. Выросла в беззаботной семье, очень хвастливая дома, но застенчивая вне его пределов.
|Котаро Азуми
|Котаро Чиба
|Азан в «Небесном Альдерамине»
|Молодой парень, любящий книги, президент книжного клуба в своей средней школе. Беззаботный по натуре, он ничем не выделяется среди своих одноклассников.
|Чинацу Нищио
|Рие Муракава
|Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
|Старшеклассница, популярная как среди парней, так и среди девушек, член легкоатлетического клуба. Близкая подруга Акане
|Такуми Хира
|Ацущи Тамару
|Кодзи Футамата в «Серебряной ложке», Щоичи Камита «Сейрен»
|Президент легкоатлетического клуба. Настоящий спортсмен и к тому же отличник. На первом году средней школы пробился на соревнование префектуры по бегу на короткие дистанции.
Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.
|
Авторы
|Режиссёр
|Сейдзи Кищи
|«Ангельские ритмы!», «Арпеджио воронёной стали»
|Сценарий
|Юуко Какихара
|«Оранж», «Утраченное небесами»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|loundraw
|Студия
|feel
Выйдет сериал этой весной.