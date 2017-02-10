«Луна прекрасна» — сэйю

У анонсированного в прошлом месяце оригинального сериала «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei) появился состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.

Сэйю Акане Мизуно Кономи Кохара Юная девушка, член легкоатлетического клуба. Выросла в беззаботной семье, очень хвастливая дома, но застенчивая вне его пределов. Котаро Азуми Котаро Чиба Азан в «Небесном Альдерамине» Молодой парень, любящий книги, президент книжного клуба в своей средней школе. Беззаботный по натуре, он ничем не выделяется среди своих одноклассников. Чинацу Нищио Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы» Старшеклассница, популярная как среди парней, так и среди девушек, член легкоатлетического клуба. Близкая подруга Акане Такуми Хира Ацущи Тамару Кодзи Футамата в «Серебряной ложке», Щоичи Камита «Сейрен» Президент легкоатлетического клуба. Настоящий спортсмен и к тому же отличник. На первом году средней школы пробился на соревнование префектуры по бегу на короткие дистанции.

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.

Выйдет сериал этой весной.