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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Луна прекрасна» — сэйю

У анонсированного в прошлом месяце оригинального сериала «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei) появился состав сэйю, озвучивающих ключевых персонажей.

Сэйю
Акане Мизуно Кономи Кохара
Юная девушка, член легкоатлетического клуба. Выросла в беззаботной семье, очень хвастливая дома, но застенчивая вне его пределов.
Котаро Азуми Котаро Чиба Азан в «Небесном Альдерамине»
Молодой парень, любящий книги, президент книжного клуба в своей средней школе. Беззаботный по натуре, он ничем не выделяется среди своих одноклассников.
Чинацу Нищио Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
Старшеклассница, популярная как среди парней, так и среди девушек, член легкоатлетического клуба. Близкая подруга Акане
Такуми Хира Ацущи Тамару Кодзи Футамата в «Серебряной ложке», Щоичи Камита «Сейрен»
Президент легкоатлетического клуба. Настоящий спортсмен и к тому же отличник. На первом году средней школы пробился на соревнование префектуры по бегу на короткие дистанции.

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.

Авторы
Режиссёр Сейдзи Кищи «Ангельские ритмы!», «Арпеджио воронёной стали»
Сценарий Юуко Какихара «Оранж», «Утраченное небесами»
Автор оригинального дизайна персонажей loundraw
Студия feel

Выйдет сериал этой весной.

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Луна прекрасна (Tsuki ga Kirei)
 28 января«Луна прекрасна» — анонс

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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