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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:

Анимационный сериал о вампирах по игре Castelvania выйдет на Netflix в этом году

Среди прочих анонсов, на которые в последние несколько дней расщедрился Netflix, в пресс-релиз затесалось и упоминание премьеры нового анимационного фэнтези-сериала о вампирах по игре Castelvania

.

В августе 2015 года мастер на все руки Ади Шанкар («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers) изъявил желание соорудить анимационный мини-сериал, основанный на игре-бестселлере Castelvania: Dracula’s Curse. С тех пор о проекте ничего не было слышно, и вот — скромная строчка в списке релизов от Netflix, гласящая, что премьера первого сезона состоится в этом году.

Dracula’s Curse является приквелом, действие коего берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Ади Шанкар подтвердил премьеру нового сериала о вампирах в этом году и, не выдавая деталей, сообщил, что снят он в духе «Игры престолов», получил рейтинг R, а за повествование отвечает известный автор комиксов и сценарист Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости»).

Предположительно, в первый сезон войдут четыре 30-минутные серии. Вместе с Шанкаром и Эллисом проект продюсируют коллеги по мультсериалу «Время приключений» Кевин Колд и Фред Сейберт, а производством занимается Frederator Studios.

8 Обсудить
 28 августа 2015 годаАди Шанкар готовит мультсериал по Castelvania 10 февраляNetflix подарил мультсериалу «Охотники на троллей» второй сезон 6 февраля«Очень странные дела» — тизер-трейлер второго сезона

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • sc113
    ++3
    10 февраля 2017 года

    успешный старт Кастельвании -> Нетфликс запускает производство Metal Gear Solid с кифиром

  • Urg
    + +6
    2 Urg
    10 февраля 2017 года

    Вот кроме шуток, я б с удовольствием посмотрел экранизацию в кино. А еще лучше в виде сериала.

  • Андрей Кадатко
    +–1
    10 февраля 2017 года

    Не играл в кастлу так что если выдадут высер как обычно, не то чтобы расстроюсь.

  • urix
    ++1
    10 февраля 2017 года

    №3. Андрей Кадатко

    Не играл в кастлу так что если выдадут высер как обычно, не то чтобы расстроюсь.

    Я попытался пару лет назад. Ну... для 80-х это была крутая игра

  • Vasiliy Kovpak
    ++1
    10 февраля 2017 года

    Играл только в Symphony of the Night - и это было великолепно! К новости отношусь прохладно - но если выйдет годно, надо будет глянуть.

  • Anatolya Shaurma
    ++2
    10 февраля 2017 года

    производством занимается Frederator Studios.

    Хм, наняли бы madhouse рисовать и продали бы в нипонию. Выйдет трейлер, посмотрим на рисовку.

  • zarish
    ++4
    7 zarishспонсор
    10 февраля 2017 года

    Брать первую Кастельванию за основу глупо. А уровень постановки Castlevania: Lords of Shadow не вытянут в сериале.

  • misterf
    +–1
    11 февраля 2017 года

    Неплохо, так и просится для аниме сериала. А то фильмы про дракулу как правило редкостным говнищем выходят. По мне так есть еще куча вещей классических, подходящих под анимационные сериалы. К примеру цикл Колесо времени Джордана. Эпичная ведь вещь, по которой полнометражки не получится, сериал дорогой выйдет очень, а вот анимеха вполне, там даже герои как нельзя лучше для этого подходят. Но нет, вместо этого снимают всякую срань, поэтому аниме не смотрю практически уже несколько лет. Берсерка вон недавно сделали с какой-то уебищной рисовкой. Даже блять соски бабам замазали. Никогда не прощу)

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