 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Железный кулак» — трейлер Новости аниме — лучшее за неделю Анонс игры FlatOut 4 Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Новости аниме — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Дорогие белые» — трейлер, который взбесил Интернет

Онлайн-сервис Netflix выложил в сеть трейлер сериала «Дорогие белые» (Dear White People), основанного на одноимённом фильме 2014 года Джастина Симиена. Премьера назначена на 28 апреля этого года; сериал будет состоять из 10 тридцатиминутных эпизодов.

Ролик, который многие посчитали расистским по отношению к белым, уже стал своего рода онлайн-феноменом: количество дизлайков менее чем за сутки перевалило за 200 000 (при 15 000 лайков), гневные комментарии исчисляются десятками тысяч, а твит бывшего пользователя Netflix, который отменил свою подписку и призывает других сделать то же самое, собрал уже больше 5000 ретвитов и 7000 лайков.

На эту волну возмущения Netflix реагирует в стиле отечественных режиссёров — по-стахановки удаляет комментарии. Буквально на наших глазах пропало несколько безобидных сообщений почти с тысячью лайков — впрочем, спустя считанные минуты на их месте появились другие.

Джастин Симиен, который числится создателем, сценаристом и режиссёром нескольких эпизодов сериала, уже сообщил сайту Entertainment Tonight, что благодарен «белым расистам» за бесплатную рекламу его детища. Правда, статья с этим комментарием уже почему-то исчезла с сайта, оставшись лишь в кэше «Гугла». А ещё один из сценаристов Dear White People — Джек Мур — прославился следующими твитами: «Нахуй белых» и «Нет, серьёзно, нахуй белых».

Смогут ли «Дорогие белые» побороться за звание самого ненавидимого интернетом кинотрейлера с «Охотниками за привидениями» (1,037 млн дизлайков)? Посмотрим.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Дорогие белые

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Павильон смеха»
 
Кино Тупотоп: Пять самых дебильных первоапрельских шуток
 
Аниме ЕВА-98
 
Кино Андрей Федосков и Лейла Хурамшина берут интервью у режиссёра и актёров фильма «Без границ»
 
Кино Трейлер и постер фильма «Страна чудес»
 
Кино Джеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
South Park: The Fractured but Whole снова перенесен Prey - новая подборка скриншотов космического боевика от Arkane Studios For Honor - известные мастера Кузницы Велунда изготовили меч из игры Halo Wars 2 - Microsoft выпустила два очень забавных рекламных ролика в рамках кампании "Знай своего врага" Digital Foundry - тест форсированного режима PS4 Pro

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика