Онлайн-сервис Netflix выложил в сеть трейлер сериала «Дорогие белые» (Dear White People), основанного на одноимённом фильме 2014 года Джастина Симиена. Премьера назначена на 28 апреля этого года; сериал будет состоять из 10 тридцатиминутных эпизодов.

Ролик, который многие посчитали расистским по отношению к белым, уже стал своего рода онлайн-феноменом: количество дизлайков менее чем за сутки перевалило за 200 000 (при 15 000 лайков), гневные комментарии исчисляются десятками тысяч, а твит бывшего пользователя Netflix, который отменил свою подписку и призывает других сделать то же самое, собрал уже больше 5000 ретвитов и 7000 лайков.

На эту волну возмущения Netflix реагирует в стиле отечественных режиссёров — по-стахановки удаляет комментарии. Буквально на наших глазах пропало несколько безобидных сообщений почти с тысячью лайков — впрочем, спустя считанные минуты на их месте появились другие.

Джастин Симиен, который числится создателем, сценаристом и режиссёром нескольких эпизодов сериала, уже сообщил сайту Entertainment Tonight, что благодарен «белым расистам» за бесплатную рекламу его детища. Правда, статья с этим комментарием уже почему-то исчезла с сайта, оставшись лишь в кэше «Гугла». А ещё один из сценаристов Dear White People — Джек Мур — прославился следующими твитами: «Нахуй белых» и «Нет, серьёзно, нахуй белых».

Смогут ли «Дорогие белые» побороться за звание самого ненавидимого интернетом кинотрейлера с «Охотниками за привидениями» (1,037 млн дизлайков)? Посмотрим.