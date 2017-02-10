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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Смит анонсировал перезапуск «Джея и молчаливого Боба»

Запомним этот день, когда режиссёр Кевин Смит пообещал нам «Джея и молчаливого Боба 2». Но сперва дадим слово нашему любимому укурышу:

Да, ребятки, Джей и молчаливый Боб возвращаются! История развивалась так: «Клерков III» не будет, один из наших четырёх ведущих актёров решил не участвовать. Поэтому я работал над продолжением «Тусовщиков из супермаркета», которое превратилось в сериал. Я обращался к шести разным телевизионным сетям, но желающих пока нет.

Потом я стал режиссировать сериалы на CW — натуральный рай на земле — поэтому с радостью отложил свои сиквелы в сторонку. Права на «Клерков» и «Тусовщиков» я продал давным-давно, так что постановкой этого материала заниматься достаточно сложно. Нет смысла переживать: в былые времена я с удовольствием продавал всё налево и направо, лишь бы оставаться в индустрии. Короче, «Клерки», «Тусовщики», «Догма» и «В погоне за Эми» мне не принадлежат. А вот Джей и Боб — точно мои. И хотя мне очень по душе играть с чужими игрушками, сейчас тянет поиграть со старыми и своими из вселенной View Askew.

Поэтому весь прошлый месяц я не переставая ржал, когда работал над сценарием «Джея и молчаливого Боба: Перезагрузка». Комедийного фильма, в котором наши парни из Джерси опять едут в Голливуд, чтобы остановить перезапуск ненавистного им «Пыхаря и Хроника». Это будет смешная и глупая сатира, издевающаяся над одержимостью повального перезапуска. Разумеется, звёздный актёрский ансамбль и куча камео прилагаются. И я уже встречался с чуваками из Miramax, они в деле и съёмки планируем начать уже этим летом!

Кевин! Вот, если с этим ты нас обманешь, потому что появятся Важные Причины. Не простим!

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Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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