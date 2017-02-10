Легендарный режиссёр и создатель Майкла Майерса и «Хэллоуина» Джон Карпентер поделился первыми подробностями новой части франчайза. Для начала выяснилось, что Дэвид Гордон Грин («Храбрые перцем», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю») срежиссирует фильм и напишет сценарий вместе с Дэнни Макбрайдом (те же фильмы, что у Грина).

Премьера новой части «Хэллоуина» состоится 19 октября 2018 года, когда франчайзу исполнится 40 лет.

Комментарий Карпентера:

Значит, вам нужна Революция? Хотите встряхнуться и вернуть рокенрольный «Хэллоуин»? Я тоже. Вот и анонс, который вы так долго ждали: Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайд присоединяются к проекту для формирования основной творческой команды. Дэвид и Дэнни вместе написали сценарий, и Дэвид станет режиссёром. Я остаюсь на своём посту исполнительного продюсера для консультаций и отзывов, если таковые потребуются. Дэвид и Дэнни пришли в мой офис вместе с продюсером Джейсоном Блумом и презентовали свою версию нового фильма... ОГО! Они врубаются. Думаю, вам понравится. Мне сорвало крышу. Может быть, я даже напишу для них музыку. Может быть.

Господа Грин и Макбрайд осознают весь груз надежд миллионов поклонников и обещают не разочаровать, а проложить новый путь в истории Майкла Майерса и «Хэллоуина». По их словам, смешно точно не будет.