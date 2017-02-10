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Первоисточник: www.facebook.com Прямая ссылка на новость:

Судьба Майкла Майерса и «Хэллоуина» в руках храбрых перцем

Легендарный режиссёр и создатель Майкла Майерса и «Хэллоуина» Джон Карпентер поделился первыми подробностями новой части франчайза. Для начала выяснилось, что Дэвид Гордон Грин («Храбрые перцем», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю») срежиссирует фильм и напишет сценарий вместе с Дэнни Макбрайдом (те же фильмы, что у Грина).

Премьера новой части «Хэллоуина» состоится 19 октября 2018 года, когда франчайзу исполнится 40 лет.

Комментарий Карпентера:

Значит, вам нужна Революция? Хотите встряхнуться и вернуть рокенрольный «Хэллоуин»? Я тоже. Вот и анонс, который вы так долго ждали: Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайд присоединяются к проекту для формирования основной творческой команды. Дэвид и Дэнни вместе написали сценарий, и Дэвид станет режиссёром. Я остаюсь на своём посту исполнительного продюсера для консультаций и отзывов, если таковые потребуются. Дэвид и Дэнни пришли в мой офис вместе с продюсером Джейсоном Блумом и презентовали свою версию нового фильма... ОГО! Они врубаются. Думаю, вам понравится. Мне сорвало крышу. Может быть, я даже напишу для них музыку. Может быть.

Господа Грин и Макбрайд осознают весь груз надежд миллионов поклонников и обещают не разочаровать, а проложить новый путь в истории Майкла Майерса и «Хэллоуина». По их словам, смешно точно не будет.

16 Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • TrueОльга
    ++2
    10 февраля 2017 года

    Новость, которая достойна 1-ого апреля. Чего это Дэнни Макбрайда в серьезные фильмы потянуло? Сначала вон Чужой: Ковенант, теперь Майкл Майерс.

  • MIIB
    + +16
    10 февраля 2017 года

    Храбрые перцем - отличная, недооценённая, качественная пародия на фэнтези фильмы, с рейтингом R. К Макбрайду только доверие.

  • Tom Hanson
    + +14
    10 февраля 2017 года

    Без Сета Рогена и Джеймса Франко картина неполная.

  • Mimimi
    + +15
    10 февраля 2017 года

    Лучше бы продолжение "Храбрых Перцем" сняли, охото узнать что там, удалось пояс верности снять или нет

  • Щёчка Натали Дормер
    + +12
    10 февраля 2017 года

    №2. MIIB

    Храбрые перцем - отличная, недооценённая, качественная пародия на фэнтези фильмы, с рейтингом R. К Макбрайду только доверие.

    О, да. До сих пор помню, как главгад занюхивал феечкой.

    А какие шикарные диалоги там были: "Я тренировался. Если твоя вагина, хоть немного похожа на руку, - проблем не будет"

  • couch potato
    ++4
    10 февраля 2017 года

    Видимо Карпентер поклонник шуток про еблю, дрочку и траву

  • dodfavorit
    + –10
    10 февраля 2017 года

    смешно точно не будет

    Охотно верю. У них даже в комедиях смешно не получается.

  • Gogel
    + +13
    10 февраля 2017 года

    №5. Щёчка Натали Дормер

    А какие шикарные диалоги там были:

    Magic, motherfucker!

  • SpellHeart
    ++4
    10 февраля 2017 года

    Из последних проектов Грина можно омтетить отличную инди-драму "Властелин разметки" с Полом Раддом и Майклом Питтом, средненький сериал "Завучи" с Гогинсом и МакБрайдом и достойный криминальный фильм "Джо" с Кейджем. В общем, начавший с комедий режиссёр пробует себя в разных жанрах и форматах, следить за ним интересно, и доверие есть.

  • витЬка
    +–2
    10 февраля 2017 года

    Надеюсь, участие Макбрайда ограничится сценарием и в кадре он не появится

  • витЬка
    +–5
    10 февраля 2017 года

    Надеюсь, участие Макбрайда ограничится сценарием и в кадре он не появится.

  • Щёчка Натали Дормер
    + +12
    10 февраля 2017 года

    Надеюсь, участие Макбрайда не ограничится сценарием и он сыграет главную роль

  • Федор Ушаков
    ++4
    10 февраля 2017 года

    Что ж, зато у тинейджеров могут быть интересно прописанные диалоги про еблю, способы расширения сознания и нынешнюю индустрию развлечений. Персонажи могут стать глубже или хотя бы не одномерными. Соответственно, зрителю получится за них переживать. Разве это не положительный момент для слэшера? Карпентер может ещё и музыку написать... Затевается что-то явно более интересное ребута от Зомби.

  • Гафкин
    ++2
    11 февраля 2017 года

    №1. TrueОльга

    Чего это Дэнни Макбрайда в серьезные фильмы потянуло?

    У него даже в комедиях рожа серьёзная.

  • Sergey Ronin
    +
    11 февраля 2017 года

    №12. Щёчка Натали Дормер

    Надеюсь, участие Макбрайда не ограничится сценарием и он сыграет главную роль

    А что, неплохо - косит, значит, Майерс нерадивых тинейджеров-загрязнителей среды своим экологически чистым мачете и протяжно так кричит "БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ МАТЬ ВАШУУУУУУУУУ!!1" - и посыл есть, злободневненько, опять же, новый взгляд на злодея, вот это всё.

  • SuperDave
    ++1
    11 февраля 2017 года

    №9. SpellHeart

    В общем, начавший с комедий режиссёр

    Вот только он не с комедий начинал. У него как раз большинство фильмов, включая первые - мелкобюджетные драмы. А этими адскими комедиями он и расширил творческие горизонты)

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