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Первоисточники: ew.comtheplaylist.net Прямая ссылка на новость:

«Очень странные дела»: информация о выходе второго сезона и сюжете, свежие кадры

Мистический триллер «Очень странные дела» продолжает привлекать всеобщее внимание и не скупится на ответную теплоту — в придачу к выпущенным неделю назад первому официальному кадру и тизеру продолжения создатели поделились с публикой ещё несколькими снимками и деталями сюжета. О том, когда выйдет второй сезон «Очень странных дел», тоже обмолвились — ждать премьеры девятисерийного продолжения следует в конце октября.

Известно, что события развернутся спустя год, в 1984-м, после выхода на экраны «Охотников за привидениями», от которых, судя по копиям костюмов борцов с нечистью, зафанатели главные герои. Место действия то же — городок Хоукинс, штат Индиана. После спасения из сумрачного мира Уилл Байерс (Ной Шнапп) вернулся к друзьям и обычной жизни, однако, по словам соавтора проекта Мэтта Даффера, это не совсем так:

Время от времени Уилла посещают видения Обратной стороны. Вопрос в том, насколько они реальны. Сейчас он переживает что-то вроде посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Джойс (Вайнона Райдер) пытается окружить Уилла и Джонатана заботой и начинает встречаться со своим школьным другом Бобом (Шон Эстин), потому что понимает: её сыновьям нужен хороший пример и человек, который смог бы заменить им отца. Шерифу Хопперу (Дэвид Харбор) приходится следить за порядком в городе и скрывать ото всех правду, которой с ним поделились по секрету. Нэнси (Наталия Дайер) и Майк тяжело переживают смерть Барб и Одиннадцатой. А ещё жизнь в Хоукинсе всколыхнёт появление Билли (Дакре Монтгомери) и Макс (Сэди Синк) — брата и сестры. Девочка быстро заводит новых друзей, а вот с парнем всё куда сложнее, и Мэтт Даффер прозрачно намекает, почему:

У Стивена Кинга получаются великолепные злодеи в человеческом обличье. Зло в реальном мире зачастую губительнее, чем сверхъестественное зло, потому мы захотели представить в нашей истории подобного персонажа.

Съёмочный процесс в разгаре, до выхода второго сезона «Очень странных дел» ещё больше полугода, потому запасаемся терпением и развлекаем себя просмотром тизера и свежих кадров.

5
Кадры из сериала «Очень странные дела»
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Who ya gonna call
 6 февраля«Очень странные дела» — тизер-трейлер второго сезона 4 февраля«Очень странные дела» — первый кадр второго сезона 8 ноября 2016 годаШон Эстин, Пол Райзер и Линнеа Бертельсен попали в «Очень странные дела» 15 октября 2016 годаПополнение в актёрском составе «Очень странных дел» 31 августа 2016 года2-й сезон «Очень странных дел» получил зелёный свет

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