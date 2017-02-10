Анонс аниме «Расследования „Антикварного книжного магазина Библиа “»

Издательство «Кадокава» анонсировала полнометражный фильм по серии детективных новелл Эна Миками «Расследования „Антикварного книжного магазина Библиа “» (Biblia Kosho-dou no Jiken Techou). Ранее книги уже получали адаптации в виде двух манг и телевизионного сериала с живыми актёрами.

Сюжет рассказывает о хозяйке «Антикварного книжного магазина Библиа» Щинокаве Щироико — красивой, но застенчивой интровертке, эксперте в области старинных книг, хорошей рассказчице и просто огромной любительнице литературы. Её обширные знания и логическое мышление позволяют девушке разрешать самые запутанные детективные дела даже при небольшом количестве зацепок. Её напарник, долговязый посыльный Гоура Дайсуке, в свою очередь, испытывает проблемы с чтением книг — у него от них кружится голова. Эта пара непохожих друг на друга людей работает вместе, раскрывая секреты и ища ответы в делах тех, кто в этом нуждается.