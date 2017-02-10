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«Секретный агент» — трейлер

У нас новый Джек Бауэр — Нуми Рапас и девушка Бауэра — Орландо Блум:

 
 
5 Обсудить
Темы
 
Видео Секретный агент

Комментарии

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  • Michael Gormin
    ++1
    10 февраля 2017 года

    трейлер смотреть не обязательно, как всегда, самое ценное - это комментарий Юры)

  • cramer
    ++2
    10 февраля 2017 года

    Судя по наличию таких вещей как биологическая атака, картинка вируса, лабораторные мышки, с точки зрения сюжета будет очередная лютая херь. Вангую про антидот в последнюю минуту прямо в сердце. Ну, может хоть экшн вытянет.

  • rbb
    +
    3 rbb
    10 февраля 2017 года

    как то все обычно шпионы, бомбы, террористы и главная героиня умнее всех спасибо что русских злодеев нет

  • Kuhlhaus
    +
    10 февраля 2017 года

    Все было неплохо, ровно до момента, как кино оказалось от продюсеров Солт. Ну и вангую, что злодеем в финале окажется Дуглас или Малкович. А может они оба)

  • Loshok
    +
    10 февраля 2017 года

    Юрий шуткует по полной

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