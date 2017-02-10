«Секретный агент» — трейлер

У нас новый Джек Бауэр — Нуми Рапас и девушка Бауэра — Орландо Блум:
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У нас новый Джек Бауэр — Нуми Рапас и девушка Бауэра — Орландо Блум:
трейлер смотреть не обязательно, как всегда, самое ценное - это комментарий Юры)
Судя по наличию таких вещей как биологическая атака, картинка вируса, лабораторные мышки, с точки зрения сюжета будет очередная лютая херь. Вангую про антидот в последнюю минуту прямо в сердце. Ну, может хоть экшн вытянет.
как то все обычно шпионы, бомбы, террористы и главная героиня умнее всех спасибо что русских злодеев нет
Все было неплохо, ровно до момента, как кино оказалось от продюсеров Солт. Ну и вангую, что злодеем в финале окажется Дуглас или Малкович. А может они оба)
Юрий шуткует по полной