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Рецензия и отзывы на фильм «Обитель зла: Последняя глава»

Григорий Кармелюк написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Обитель зла: Последняя глава». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Обитель зла: Последняя глава»
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Рецензии Обитель зла: Последняя глава

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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