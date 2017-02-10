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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Блэр Редфорд сыграет мутанта в пилоте совместного проекта Marvel и FOX

До сих пор не определившийся с названием телепроект канала FOX по вселенной Marvel «Люди Икс» начал формирование актёрского состава. Одна из главных мужских ролей пилотного эпизода досталась Блэру Редфорду (фильмы «Бурлеск», «Адская вечеринка»).

В центре событий приключенческого боевика — семья, где обычные родители воспитывают сына и дочь, обладающих сверхспособностями. Когда об аномалии узнаёт секретное правительственное управление, оно тут же отправляет за детьми своих агентов. Семья пускается в бега, вскоре знакомится с участниками подпольной организации людей-мутантов и вливается в их общую борьбу за выживание. Блэр Редфорд сыграет коренного американца Сэма — лидера подполья.

Режиссёр-сценарист киновселенной «Людей Икс» Брайан Сингер снимет первый эпизод по сценарию шоураннера проекта Мэтта Никса («Чёрная метка»). Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и продюсерами «Дэдпула» Лорен Шулер Доннер и Саймоном Кинбергом. Производственным процессом займутся 20th Century Fox Television и Marvel Television.

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