Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор одиннадцатого эпизода пятого сезона сериала «Стрела» (Arrow). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор одиннадцатого эпизода пятого сезона сериала «Стрела» (Arrow). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Это не рецензия - это краткий пересказ. Но я так понимаю что основная цель этих рецензий на эпизоды сериалов дать авторам потренироваться в писанине, так что всё в порядке.