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«Стрела» — 5x11

Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор одиннадцатого эпизода пятого сезона сериала «Стрела» (Arrow). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Эпизодники Стрела

Комментарии

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  • zlaya_panda
    +
    10 февраля 2017 года

    Это не рецензия - это краткий пересказ. Но я так понимаю что основная цель этих рецензий на эпизоды сериалов дать авторам потренироваться в писанине, так что всё в порядке.

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