 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Scribblenauts Unmasked «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

HBO снимет политическую драму от Уилла Феррелла и Адама Маккея

Кабельный телеканал HBO оформил заказ десяти серий политической драмы «Наследники» от продюсерского дуэта Уилла Феррелла и Адама Маккея — что само по себе удивительно, учитывая преимущественно комедийную специализацию этой парочки.

Сюжет закручен вокруг неприлично богатой и чрезвычайно могущественной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии. Главу семейства — властного и жёсткого Логана Роя — сыграет Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна»). В его отпрысков перевоплотятся Джереми Стронг («Судья»), Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех») и Сара Снук («Чёрное зеркало»). Также в актёрском составе числятся Николас Браун, Мэттью Макфэйден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс и Питер Фридман.

Джесси Армстронг («Вице-президент») выступит шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Пилот срежиссирует оскароносный Адам Маккей (фильмы «Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе»). В исполнительных продюсерах помимо Феррелла, Маккея и Армстронга числятся Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Айлен С. Лэндресс.

+ Обсудить
Темы
 
Наследники
 9 февраляНиколь Кидман в роли сериального продюсера 25 января«Оставленные» — тизер и постер третьего сезона 20 декабря 2016 годаМэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» 10 декабря 2016 годаBad Robot и канал HBO готовят сериал о космической одиссее 6 декабря 2016 годаПервый сезон «Мира Дикого Запада» стал рекордсменом HBO 14 ноября 2016 годаHBO продлил «Мир Дикого Запада», «Развод» и «Белую ворону»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Фантастический сериал «Капитан Пауэр и солдаты будущего» ждёт перезапуск
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 97
 
Телеовощи. Выпуск 137: Пропитей
 
Кино Не больше двух часов «Звёздных войн: Пробуждения силы»
 
Аниме Лучшее аниме осени 2014 года. Итоги
 
Кино Трейлер фильма «Геракл»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sniper Elite 4 - снайперский шутер от Rebellion получил релизный трейлер Ubisoft готовит несколько новых ААА-проектов Horizon: Zero Dawn - встречайте громадных роботизированных монстров в свежих трейлерах, и новые подробности Ghost Recon: Wildlands - опубликованы системные требования ПК-версии тактического боевика от Ubisoft Слух: Capcom работает над тремя новыми играми

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика