Кабельный телеканал HBO оформил заказ десяти серий политической драмы «Наследники» от продюсерского дуэта Уилла Феррелла и Адама Маккея — что само по себе удивительно, учитывая преимущественно комедийную специализацию этой парочки.

Сюжет закручен вокруг неприлично богатой и чрезвычайно могущественной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии. Главу семейства — властного и жёсткого Логана Роя — сыграет Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна»). В его отпрысков перевоплотятся Джереми Стронг («Судья»), Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех») и Сара Снук («Чёрное зеркало»). Также в актёрском составе числятся Николас Браун, Мэттью Макфэйден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс и Питер Фридман.

Джесси Армстронг («Вице-президент») выступит шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Пилот срежиссирует оскароносный Адам Маккей (фильмы «Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе»). В исполнительных продюсерах помимо Феррелла, Маккея и Армстронга числятся Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Айлен С. Лэндресс.