«Воссоздатели» — сэйю и второй трейлер

У стартующего в весеннем сезоне оригинального фантастического сериала «Воссоздатели» Re:CREATORS появился новый трейлер и список сэйю.

Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказание для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.