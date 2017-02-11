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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Воссоздатели» — сэйю и второй трейлер
Постеры аниме «Воссоздатели»

У стартующего в весеннем сезоне оригинального фантастического сериала «Воссоздатели» Re:CREATORS появился новый трейлер и список сэйю.

Сэйю
Соута Мизущино Даики Ямащита Хиро Щиросаки в «По ту сторону стекла», Изуку Мидория в «Моей геройской академии»
Ученик второго класса старшей школы, который любит аниме и видеоигры. Интроверт с добрым сердцем.
Целесия Юпитилия Микако Комацу Изуми Щимомура «Адзин: Получеловек», Сейщиро Цугуми в «Фальшивой любви»
Героиня фэнтезийного меха-аниме под непереводимым названием Spirit Machine Song Vogel Chavelier.
Метеора Остеррайх Инори Минасе Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Персонаж из RPG c открытым миром Recollection of Avalken. Она работает в библиотеке и служит проводником главного героя.
Алистерия Фебруари Ёко Хикаса Риас Гремори в «Старшей школе DxD», Мио Акияма в «Кейон!»
Дочь дворянина, которая находится на службе главного героя эпических фэнтезийных манги и аниме «Алая Алистерия».
Мамика Коуки Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
Главная героиня аниме-сериала в жанре махо-сёзде «Волшебный воин Мамика», предназначенного для девочек младшего школьного возраста.
Юууя Мирокуджи Кеничи Сузумура Сокабе в «Адзин: Получеловек», Хироюки Хатагай в «Бокурано»
«Последний босс» манги «Захваченный подземный район — Тёмная ночь».
Руи Каноя Сора Амамия Акаме в «Убийца Акаме»
Главная героиня меха-аниме «Безграничная божественная машина Моно Магия», управляет гигантским роботом под названием «Гигас Макина».
Щинган Чикуджоун Маая Сакамото Щинобу Ощино в «Легендах о монстрах», Сиэль Фантомхайв в «Черном дворецком»
Персонаж, который появляется в романтических ранобе и аниме «Хроники ночного демона». Её цель неизвестна.
Блиц Токар Ацущи Оно Кендзи Дандоу в «О-беде»
Персонаж из киберпанковских манги и аниме «Код. Вавилон». Охотник за головами и бывший детектив.
Принцесса в солдатском обличии Аки Тоёсаки Юи Хирасава «Кейон!»
Загадочный персонаж. Носит военную форму и ловко управляется с саблей.

Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказание для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.

Авторы
Режиссёр, сценарист Эи Аоки «Судьба: Ноль», «Альдноа.Зеро»
Автор концепции и оригинального дизайна персонажей, сценарист Реи Хирои манга «Пираты „Черной лагуны”»
Дизайнер персонажей Рюичиро Макино «Блудный сын»
Дизайнер механизмов I-IV «Альдноа.Зеро»
Композитор Хироюки Савано «Атака на Титана», «Убей убийство», «Альдноа.Зеро»
Студия TROYCA
 
 
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Видео Воссоздатели (Re:CREATORS)
 30 декабря 2016 годаRe:CREATORS — авторы и трейлер

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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