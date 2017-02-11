 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!» КГ играет: Scribblenauts Unmasked Netflix подарил мультсериалу «Охотники на троллей» второй сезон Анонс игры FlatOut 4 Рецензия и отзывы на фильм «Викинг»
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Актриса Тэнди Ньютон: из «Мира Дикого запада» в мир дикого Хана Соло

Сериал «Мир Дикого запада» вернул актрисе Тэнди Ньютон востребованность. И вот она уже переговаривается насчёт участия в фильме с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», съёмки которого уже начались.

Конечно, никто не знает о какой роли идёт речь, но если режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер действительно хотят снять некое подобие космического вестерна, то Тэнди их устроит в любом образе (распорядительница космического борделя, к примеру). Также киношники зовут актрису Фиби Уоллер-Бридж, она может сыграть CG-персонажа, который будет настолько же важным и запоминающимся, как C-3P0 или K-2SO.

Главные роли точно исполняют Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.

Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Премьера намечена на 25 мая 2018 года. Поскольку второго сезона «Мира Дикого запада» точно не будет в 2017 году, то у Тэнди Ньютон развязаны руки.

+ Обсудить
Темы
 
Хан Соло. Звёздные войны: Истории
 12 январяРоли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон 4 январяВуди Харрельсону предложили сыграть наставника Хана Соло 16 декабря 2016 годаКогда выйдет трейлер «Звёздных войн: Эпизода VIII»? 19 ноября 2016 годаМать драконов Эмилия Кларк сыграет в сольном фильме Хана Соло 1 ноября 2016 годаОператор фильма про Хана Соло нахваливает режиссёров и студию Lucasfilm 22 октября 2016 годаДональд Гловер официально стал Лэндо Калриссианом в сольном фильме Хана Соло 6 октября 2016 годаТри актрисы на роль подружки Хана Соло

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Олден Эйренрайк стал молодым Ханом Соло?
 
Три актрисы на роль подружки Хана Соло
 
Вуди Харрельсону предложили сыграть наставника Хана Соло

Тоже интересно

 
Второй трейлер фильма «Восхождение Юпитер»
 
Сериалы Седьмой сезон «Игры престолов» обрёл режиссёров
 
Первый кадр из фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Интервью с «Квартетом И» о фильме «Страна чудес»
 
Трейлер фильма «Дивергент. Глава - 2: Инсургент»
 
Подкаст на колёсах. «Притяжение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Persona 5 - новый геймплей английской версии Новый Call of Duty от Sledgehammer Games балансирует между инновациями и традициями серии Sniper Elite 4 - снайперский шутер от Rebellion получил релизный трейлер Ubisoft готовит несколько новых ААА-проектов Horizon: Zero Dawn - встречайте громадных роботизированных монстров в свежих трейлерах, и новые подробности

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика