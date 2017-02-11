Сериал «Мир Дикого запада» вернул актрисе Тэнди Ньютон востребованность. И вот она уже переговаривается насчёт участия в фильме с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», съёмки которого уже начались.

Конечно, никто не знает о какой роли идёт речь, но если режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер действительно хотят снять некое подобие космического вестерна, то Тэнди их устроит в любом образе (распорядительница космического борделя, к примеру). Также киношники зовут актрису Фиби Уоллер-Бридж, она может сыграть CG-персонажа, который будет настолько же важным и запоминающимся, как C-3P0 или K-2SO.

Главные роли точно исполняют Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.

Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Премьера намечена на 25 мая 2018 года. Поскольку второго сезона «Мира Дикого запада» точно не будет в 2017 году, то у Тэнди Ньютон развязаны руки.