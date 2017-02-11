Режиссёр Брэд Пейтон обрушит на Землю свою чёрную дыру

Режиссёр Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас») становится более успешной версией Роланда Эммериха, чем сам Роланд Эммерих.

Новый режиссёрский проект Пейтона — эпический экшен-триллер «Чёрная дыра» (Black Hole).

В фильме чёрная дыра входит в нашу солнечную систему и провоцируют цепь природных катастроф невероятных масштабов. На города падают огромные метеориты, извержения супервулканов разрушают континенты, а изменение наклона оси вращения Земли запускает новый Ледниковый период (намного хуже «Ледникового периода 5»), короче говоря, «2012», «Послезавтра» и «Армагеддон» по цене одного билета. Но команда из учёных, астронавтов и солдат (видимо, для расстрела чёрной дыры) должна сработать вместе, как единый механизм, чтобы спасти нашу планету.

Фильм уже привлекает внимание безымянных известных актёров, мечтающих сняться у Пейтона.

Съёмки начнутся не раньше 2018 года.

Также у режиссёра в планах постановка экранизации игры «Неистовство», «Разлом Сан-Андреас 2» и «Путешествия 3».