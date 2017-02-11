 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Победители SAG Awards 2017 Новые сериалы 30 января — 5 февраля
10
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Брэд Пейтон обрушит на Землю свою чёрную дыру

Режиссёр Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас») становится более успешной версией Роланда Эммериха, чем сам Роланд Эммерих.

Новый режиссёрский проект Пейтона — эпический экшен-триллер «Чёрная дыра» (Black Hole).

В фильме чёрная дыра входит в нашу солнечную систему и провоцируют цепь природных катастроф невероятных масштабов. На города падают огромные метеориты, извержения супервулканов разрушают континенты, а изменение наклона оси вращения Земли запускает новый Ледниковый период (намного хуже «Ледникового периода 5»), короче говоря,  «2012», «Послезавтра» и «Армагеддон» по цене одного билета. Но команда из учёных, астронавтов и солдат (видимо, для расстрела чёрной дыры) должна сработать вместе, как единый механизм, чтобы спасти нашу планету.

Фильм уже привлекает внимание безымянных известных актёров, мечтающих сняться у Пейтона.

Съёмки начнутся не раньше 2018 года.

Также у режиссёра в планах постановка экранизации игры «Неистовство», «Разлом Сан-Андреас 2» и «Путешествия 3».

10 Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • TrueОльга
    ++1
    11 февраля 2017 года

    Юра всегда умеет ударить своим заголовком прямо в цель.

  • топольХ
    +
    11 февраля 2017 года

    Учитывая такой "классный" фильм как Разлом, шансы на хорошее кино невелики.

  • Tabyret
    +
    11 февраля 2017 года

    "Черная дыра" это то место, которое позволило Брэду Пейтону пробиться в шоу-бизнес режиссеры. Все его картины одна хуже другой.

  • MIIB
    +
    11 февраля 2017 года

    №2. топольХ

    "классный" фильм как Разлом

    Лол, что да, то да. Такой безликий фильм-катастрофу ещё поискать надо.

  • dodfavorit
    ++3
    11 февраля 2017 года

    Без Скалы не взлетит.

    Или кто-то думает, что успех того фильма - заслуга режиссёра?

  • babavanga
    +
    11 февраля 2017 года

    Черная дыра дрейфует в космосе и прилетает в наша систему незамеченной, отличная идея. Это как если слон незамеченным проберется в библиотеку....

  • sergeymeshkov
    +
    11 февраля 2017 года

    Universe Sandbox: The Movie

    Как я это ждал)

  • Диман Латаев
    ++1
    11 февраля 2017 года

    Как спасти планету от чёрной дыры, пфффф, закинуть в неё твою бывшую, две чёрные дыры аннигилируют друг друга.

  • Кардинал
    +
    11 февраля 2017 года

    №8. Диман Латаев

    Как спасти планету от чёрной дыры, пфффф, закинуть в неё твою бывшую, две чёрные дыры аннигилируют друг друга.

    Настолько правда, что даже грустно.

  • Марти
    +
    11 февраля 2017 года

    Тут конечно при катаклизме такого масштаба без "Гималая" ака Джонсона не обойтись.

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»
 
Тизер фильма «Разлом Сан-Андреас в 3D»
 
Тупотоп: Фильмы-катастрофы, которые мы заслужили

Тоже интересно

 
Колониальные морпехи «Чужого 5» рекомендуют этот ствол
 
«Дед Мороз. Битва магов» — трейлер
 
«Стражи галактики 2» — первый тизер
 
Международный трейлер фильма «Иллюзия обмана: Второй акт»
 
Аниме ЕВА-165: Сестрёнка (не) складывается
 
Второй трейлер фильма «Форсаж-7»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Oddworld: Soulstorm - опубликовано второе изображение продолжения New 'n' Tasty Sniper Elite 4 - опубликованы системные требования нового шутера от Rebellion, игра получит новую версию защиты от пиратства Mass Effect: Andromeda - разработчики обещают крутые побочные задания, Bioware рассказала об источниках вдохновения NieR: Automata - ролевой экшен от Platinum Games получил новый сюжетный трейлер Edge of Eternity - опубликованы новые скриншоты, раскрыта примерная дата выхода

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика