Студия Rebellion Developments опубликовала релизный трейлер, детали сезонного пропуска и системные требования Sniper Elite 4 на PC.
Начнём с минимальных системных требований Sniper Elite 4 на PC:
- Процессор не хуже Intel CPU Core i3-2100;
- 4 ГБ оперативной памяти;
- Видеокарта не хуже AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).
Рекомендуемые системные требования Sniper Elite 4:
- Процессор не хуже Intel CPU Core i7-3770;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- Видеокарта не хуже Nvidia GPU GeForce GTX 970 или AMD GPU Radeon RX 480.
Сезонный пропуск Sniper Elite 4 будет стоить аж $35, а войдут в него следующие дополнительные материалы:
- Весь контент, идущий с предзаказами, включая задание по устранению Гитлера;
- Три больших сюжетно-связанных миссии, последняя из которых уведёт героя за пределы Италии;
- Наборы, выходящие одновременно с упомянутыми выше заданиями, которые будут содержать по три пушки, восемь скинов для оружия и два персонажа для кооператива и мультиплеера;
- Ещё три персонажа и разное новое оружие.
Как вы можете заметить, среди дополнительного сетевого контента не значатся новые карты — это потому что все они будут добавляться в Sniper Elite 4 бесплатно. Что до высокой цены сезонного пропуска, то на PC всё далеко не так страшно: сам сезонный пропуск в Steam ещё не продают, но полное издание игры можно купить за 1500 рублей против 1050 за вариант без дополнений.