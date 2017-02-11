Студия Rebellion Developments опубликовала релизный трейлер, детали сезонного пропуска и системные требования Sniper Elite 4 на PC.

Начнём с минимальных системных требований Sniper Elite 4 на PC:

Процессор не хуже Intel CPU Core i3-2100;

4 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендуемые системные требования Sniper Elite 4:

Процессор не хуже Intel CPU Core i7-3770;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже Nvidia GPU GeForce GTX 970 или AMD GPU Radeon RX 480.

Сезонный пропуск Sniper Elite 4 будет стоить аж $35, а войдут в него следующие дополнительные материалы:

Весь контент, идущий с предзаказами, включая задание по устранению Гитлера;

Три больших сюжетно-связанных миссии, последняя из которых уведёт героя за пределы Италии;

Наборы, выходящие одновременно с упомянутыми выше заданиями, которые будут содержать по три пушки, восемь скинов для оружия и два персонажа для кооператива и мультиплеера;

Ещё три персонажа и разное новое оружие.

Как вы можете заметить, среди дополнительного сетевого контента не значатся новые карты — это потому что все они будут добавляться в Sniper Elite 4 бесплатно. Что до высокой цены сезонного пропуска, то на PC всё далеко не так страшно: сам сезонный пропуск в Steam ещё не продают, но полное издание игры можно купить за 1500 рублей против 1050 за вариант без дополнений.