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Sniper Elite 4 — системные требования, детали сезонного пропуска и релизный трейлер

Студия Rebellion Developments опубликовала релизный трейлер, детали сезонного пропуска и системные требования Sniper Elite 4 на PC.

Начнём с минимальных системных требований Sniper Elite 4 на PC:

  • Процессор не хуже Intel CPU Core i3-2100;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендуемые системные требования Sniper Elite 4:

  • Процессор не хуже Intel CPU Core i7-3770;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже Nvidia GPU GeForce GTX 970 или AMD GPU Radeon RX 480.

Сезонный пропуск Sniper Elite 4 будет стоить аж $35, а войдут в него следующие дополнительные материалы:

  • Весь контент, идущий с предзаказами, включая задание по устранению Гитлера;
  • Три больших сюжетно-связанных миссии, последняя из которых уведёт героя за пределы Италии;
  • Наборы, выходящие одновременно с упомянутыми выше заданиями, которые будут содержать по три пушки, восемь скинов для оружия и два персонажа для кооператива и мультиплеера;
  • Ещё три персонажа и разное новое оружие.

Как вы можете заметить, среди дополнительного сетевого контента не значатся новые карты — это потому что все они будут добавляться в Sniper Elite 4 бесплатно. Что до высокой цены сезонного пропуска, то на PC всё далеко не так страшно: сам сезонный пропуск в Steam ещё не продают, но полное издание игры можно купить за 1500 рублей против 1050 за вариант без дополнений.

 
 
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Видео Sniper Elite 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 9 марта 2016 годаАнонс игры Sniper Elite 4 1 февраляНовые игры февраля 2017: Nioh, Torment: Tides of Numenera и другие 6 февраляКГ играет: бета Sniper: Ghost Warrior 3

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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