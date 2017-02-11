«Стражи галактики 2» получили 100-процентное одобрение на закрытых показах для своих

Феноменальный успех фильма «Стражи галактики 2» до его выхода в прокат — на закрытых тестовых показах научно-фантастическая лента получила 100-процентное одобрение от зрителей. Даже «Мстители» и «Железный человек 3» в своё время получили только 90 процентов.

Кино выходит 4 мая 2017 года, до встречи в кинотеатрах!

Впрочем, минуточку. Вы же все прекрасно знаете, как и зачем проходят закрытые тестовые просмотры? Просто студии находят случайных людей (на улице, в супермаркетах) и показывают им фильм. Потом получают отзывы с оценками, а дальше уже думают, что делать с полученными данными.

У Marvel всё устроено не так и работает несколько иначе — киношники показывают свои проекты своим же людям: хорошим знакомым и членам семей. Таким образом исключается возможность нежелательных информационных утечек и формируется положительный сарафан.

По-настоящему новость звучит так: фанаты Marvel офигели от роскошных «Стражей галактики 2». Хотя это тоже полезно — не разочаровывать корневую аудиторию, если твоя корневая аудитория — большая часть людей.

Давайте ещё раз вспомним, что сиквел снял режиссёр Джеймс Ганн, а главные роли исполнили Крис Пратт, Элизабет Дебики, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Крис Салливан, Гленн Клоуз и Курт Рассел.