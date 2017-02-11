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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

«Стражи галактики 2» получили 100-процентное одобрение на закрытых показах для своих

Феноменальный успех фильма «Стражи галактики 2» до его выхода в прокат — на закрытых тестовых показах научно-фантастическая лента получила 100-процентное одобрение от зрителей. Даже «Мстители» и «Железный человек 3» в своё время получили только 90 процентов.

Кино выходит 4 мая 2017 года, до встречи в кинотеатрах!

Впрочем, минуточку. Вы же все прекрасно знаете, как и зачем проходят закрытые тестовые просмотры? Просто студии находят случайных людей (на улице, в супермаркетах) и показывают им фильм. Потом получают отзывы с оценками, а дальше уже думают, что делать с полученными данными.

У Marvel всё устроено не так и работает несколько иначе — киношники показывают свои проекты своим же людям: хорошим знакомым и членам семей. Таким образом исключается возможность нежелательных информационных утечек и формируется положительный сарафан.

По-настоящему новость звучит так: фанаты Marvel офигели от роскошных «Стражей галактики 2». Хотя это тоже полезно — не разочаровывать корневую аудиторию, если твоя корневая аудитория — большая часть людей.

Давайте ещё раз вспомним, что сиквел снял режиссёр Джеймс Ганн, а главные роли исполнили Крис Пратт, Элизабет Дебики, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Крис Салливан, Гленн Клоуз и Курт Рассел.

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Комментарии

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  • PikaJew
    ++4
    11 февраля 2017 года

    У Marvel всё устроено не так и работает несколько иначе — киношники показывают свои проекты своим же людям: хорошим знакомым и членам семей. Таким образом исключается возможность нежелательных информационных утечек и формируется положительный сарафан.

    Ясно

  • Hank Mulder
    ++3
    11 февраля 2017 года

    Конечно же, там же лучшая роль Вина Дизеля за всю карьеру по отзывам! ;)

  • Tabyret
    + +5
    11 февраля 2017 года

    Даже «Мстители» и «Железный человек 3» в своё время получили только 90 процентов.

    А им точно третью часть показывали, а не первую?

  • Юрий Лущинский
    +
    11 февраля 2017 года

    №3. Tabyret

    А им точно третью часть показывали, а не первую?

    Insiders confirm that extremely rare if not unprecedented score, saying the movie, which Disney is set to release May 5, bested the previous top Marvel scorers, Iron Man 3 and Avengers, both of which tested in the high 90s out of 100.

  • ardarlol
    ++1
    11 февраля 2017 года

    №4. Юрий Лущинский

    Insiders confirm that extremely rare if not unprecedented score, saying the movie, which Disney is set to release May 5, bested the previous top Marvel scorers, Iron Man 3 and Avengers, both of which tested in the high 90s out of 100.

    [сарказм]

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