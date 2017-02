Ubisoft опубликовала системные требования Ghost Recon Wildlands и рассказала о том, что в создании сюжета для игры им помогала пара известных товарищей.

Но начнём с системных требований. Минимальные системные требования Ghost Recon Wildlands:

Процессор не слабее Intel Core i5-2400S @ 3.3 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz;

6 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не слабее GeForce GTX 660 с 2 ГБ видео памяти;

50 ГБ свободного места на диске.

Рекомендуемые системные требования Ghost Recon Wildlands:

Процессор не слабее Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz или AMD FX-8350 @ 4 GHz;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не слабее GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 970 с 4 ГБ видео памяти;

50 ГБ свободного места на диске.

В написании сценария труженикам из Ubisoft помогают Дон Уинслоу и Шэйн Салерно, отметившиеся работой над криминальным триллером «Особо опасны» режиссёра Оливера Стоуна (по книге всё того же Уинслоу). Не совсем понятно, правда, насколько серьёзно эти двое повлияли на Ghost Recon Wildlands, но веры в продуманную и реалистичную историю стало на процент-другой больше.

К слову, несмотря на не слишком положительные отзывы, полученные бета-тестом, Ghost Recon Wildlands пока не перенесли и всё ещё планируют выпустить 7 марта. Видать, весь имевшийся у Ubisoft лимит переносов ушёл на South Park: The Fractured but Whole и Star Trek: Bridge Crew.