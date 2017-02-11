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Stories Untold — анонс, тизер и дата выхода необычного текстового хоррора

Инди-студия No Code и небольшой, но любимый нами издатель Devolver Digital объединили усилия для создания хоррора в не самом популярном ныне жанре текстовых квестов. Stories Untold выйдет уже 27 февраля и расскажет 4 отдельных истории, вроде как представляющих собой «первые 4 эпизода отменённого сериала». При этом первый эпизод числится «ремастером пилота под названием The House Abandon», и тут легенда Stories Untold пересекается с реальностью: The House Abandon действительно существует, создана она была за 72 часа в рамках популярного мероприятия по ускоренной разработке — Ludum Dare, и скачать её можно совершенно бесплатно. Рекомендуем, собственно: если не смущает перспектива застрять перед запертой дверью просто потому что непонятно, какая команда заставит-таки героя вбить известный тебе код и открыть замок, то вас ждёт интересный и атмосферный рассказ с эффектными особенностями, говорить о которых было бы спойлером.

Что до Stories Untold, то у сборника есть собственный тизер, порядком напоминающий по духу сериал «Очень странные дела».

 
 
5
Кадры из игры Stories Untold
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Галерея Видео Stories Untold (PC)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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