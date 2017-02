Инди-студия No Code и небольшой, но любимый нами издатель Devolver Digital объединили усилия для создания хоррора в не самом популярном ныне жанре текстовых квестов. Stories Untold выйдет уже 27 февраля и расскажет 4 отдельных истории, вроде как представляющих собой «первые 4 эпизода отменённого сериала». При этом первый эпизод числится «ремастером пилота под названием The House Abandon», и тут легенда Stories Untold пересекается с реальностью: The House Abandon действительно существует, создана она была за 72 часа в рамках популярного мероприятия по ускоренной разработке — Ludum Dare, и скачать её можно совершенно бесплатно. Рекомендуем, собственно: если не смущает перспектива застрять перед запертой дверью просто потому что непонятно, какая команда заставит-таки героя вбить известный тебе код и открыть замок, то вас ждёт интересный и атмосферный рассказ с эффектными особенностями, говорить о которых было бы спойлером.

Что до Stories Untold, то у сборника есть собственный тизер, порядком напоминающий по духу сериал «Очень странные дела».