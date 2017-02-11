For Honor — релизный трейлер

Судя по тому, что релизный трейлер For Honor исчез с официального американского канала вскоре после появления, его публикация должна была произойти несколько позднее. Но вы можете посмотреть его уже сейчас:

А по пути — видео, посвящённое кастомизации и прокачки в сетевой части For Honor. Познавательный ролик, из которого вы выясните, в частности, что «некоторым персонажам можно задавать пол и цвет кожи». Остаётся надеяться, что до китайских викингов и чёрных самураев политкорректность всё-таки не опустится, но задавать цвет кожи рыцарю, полностью закрытому латами — это, конечно же, чертовски полезная возможность.