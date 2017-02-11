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КГ играет: Mega Man X4

Примерно в 21:00 по московскому времени Лев Гринберг начнёт стрим Mega Man X4, спонсируемый нашим патроном. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

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Темы
 
Mega Man X4 (PC, PlayStation, Saturn)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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