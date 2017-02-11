КГ играет: Mega Man X4

Примерно в 21:00 по московскому времени Лев Гринберг начнёт стрим Mega Man X4, спонсируемый нашим патроном. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.
Примерно в 21:00 по московскому времени Лев Гринберг начнёт стрим Mega Man X4, спонсируемый нашим патроном. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.
Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.
Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!