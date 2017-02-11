Небольшая подборка информации, которую предоставила Dontnod Entertainment, разработчик ролевого экшена Vampyr.

Изначально главный герой творения Dontnod Entertainment не является безжалостным убийцей. Мы играем за доктора Рида, человека, вернувшегося с войны. В Лондоне свирепствует чума, поэтому проснувшийся в могиле Рид, будучи человеком науки, решает, что произошла какая-то медицинская ошибка. Но все его сомнения моментально развеиваются с нападением группы охотников. В первый час прохождения, главный герой не может понять суть происходящего и пытается найти научное объяснение творящихся с ним изменений, но вскоре принимает свою новую сущность и пытается приспособиться (не без помощи других персонажей).

Vampyr не является полноценной большой «песочницей». Часть Лондона станет доступна со старта игры, но различные зоны будут открываться либо по мере прохождения, либо для специальных заданий. Не стоит сравнивать карту мира Vampyr с такими гигантами, как Skyrim или GTA.

В игре будут присутствовать более 60 неигровых персонажей. Кого-нибудь подобный факт может озадачить, ведь мы привыкли видеть сотни блуждающих туда-сюда NPC. Но не стоит расстраиваться: таким образом разработчики сместили акценты на придание индивидуальности каждому жителю, который повстречается главному герою. Игрок будет сталкиваться не с безымянными «куклами», а с полностью прописанными персонажами со своими историями, привязанностями и друзьями. Разработчики из Dontnod Entertainment пытаются внедрить в игру систему «динамического сообщества», в котором все NPC так или иначе связаны друг с другом. Главный герой решил убить какого-нибудь одиноко блуждающего рабочего? Подобное действие скажется на всех персонажах, которых знал неудачливый бедняга.

Хотя никто и не запрещает игрокам устроить массовое уничтожение человечества, стоит помнить, что таким образом можно лишиться многих побочных заданий. Да и сам район изменится до неузнаваемости: повсюду примется шнырять стража, в тёмных уголках будут отсиживаться и выжидать различные монстры и вампиры, закроются все магазины. Ну а те, кому подобный подход греет душу, могут ждать очень позитивную концовку — все умрут и Лондон поглотит огонь.

Опыт для развития персонажа даётся за убийство. Разработчики хотят поставить игроков перед сложным моральным выбором: убить очередного жителя и стать сильнее, или же попытаться сохранить человечность и лишиться части силы? Если вы всё-таки решили убить очередного беднягу, то имейте в виду: пути назад уже не будет — после каждого убийства игра автоматически сохраняется.

Как и в любой уважающей себя RPG, в Vampyr не обошлось и без древа умений персонажа. Если вам подходит более скрытное прохождение — выбирайте соответствую ветку, которая не только поможет прятаться в тени ото всех угроз, но и даст различные навыки по манипуляции вашими жертвами. Если игрок не готов идти на компромиссы и всех людей считает обычными пресмыкающимися, то разработчики предоставляют возможность отрастить когти побольше ради прямых столкновений с врагами. Не обошлось и без стандартной магической ветки, которая позволит кипятить кровь ваших противников и творить тому подобные мистические штучки.

На данный момент известно о двух вампирских фракциях. Первые являются своего рода аристократами от мира кровососов, на самом деле правящими Британской империей. Режиссёр, отвечающий за повествовательную часть проекта, охарактеризовал их следующим образом: «Бессмертные говнюки». Будет присутствовать в игре и своя вариация Носферату, всеми гонимых вампиров, вынужденных скрываться в канализациях.