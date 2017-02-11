 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит» «Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 CG-трейлер и дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Vampyr — детали новой игры Dontnod Entertainment

Небольшая подборка информации, которую предоставила Dontnod Entertainment, разработчик ролевого экшена Vampyr.

  • Изначально главный герой творения Dontnod Entertainment не является безжалостным убийцей. Мы играем за доктора Рида, человека, вернувшегося с войны. В Лондоне свирепствует чума, поэтому проснувшийся в могиле Рид, будучи человеком науки, решает, что произошла какая-то медицинская ошибка. Но все его сомнения моментально развеиваются с нападением группы охотников. В первый час прохождения, главный герой не может понять суть происходящего и пытается найти научное объяснение творящихся с ним изменений, но вскоре принимает свою новую сущность и пытается приспособиться (не без помощи других персонажей).

  • Vampyr не является полноценной большой «песочницей». Часть Лондона станет доступна со старта игры, но различные зоны будут открываться либо по мере прохождения, либо для специальных заданий. Не стоит сравнивать карту мира Vampyr с такими гигантами, как Skyrim или GTA.

  • В игре будут присутствовать более 60 неигровых персонажей. Кого-нибудь подобный факт может озадачить, ведь мы привыкли видеть сотни блуждающих туда-сюда NPC. Но не стоит расстраиваться: таким образом разработчики сместили акценты на придание индивидуальности каждому жителю, который повстречается главному герою. Игрок будет сталкиваться не с безымянными «куклами», а с полностью прописанными персонажами со своими историями, привязанностями и друзьями. Разработчики из Dontnod Entertainment пытаются внедрить в игру систему «динамического сообщества», в котором все NPC так или иначе связаны друг с другом. Главный герой решил убить какого-нибудь одиноко блуждающего рабочего? Подобное действие скажется на всех персонажах, которых знал неудачливый бедняга.

  • Хотя никто и не запрещает игрокам устроить массовое уничтожение человечества, стоит помнить, что таким образом можно лишиться многих побочных заданий. Да и сам район изменится до неузнаваемости: повсюду примется шнырять стража, в тёмных уголках будут отсиживаться и выжидать различные монстры и вампиры, закроются все магазины. Ну а те, кому подобный подход греет душу, могут ждать очень позитивную концовку — все умрут и Лондон поглотит огонь.

  • Опыт для развития персонажа даётся за убийство. Разработчики хотят поставить игроков перед сложным моральным выбором: убить очередного жителя и стать сильнее, или же попытаться сохранить человечность и лишиться части силы? Если вы всё-таки решили убить очередного беднягу, то имейте в виду: пути назад уже не будет — после каждого убийства игра автоматически сохраняется.

  • Как и в любой уважающей себя RPG, в Vampyr не обошлось и без древа умений персонажа. Если вам подходит более скрытное прохождение — выбирайте соответствую ветку, которая не только поможет прятаться в тени ото всех угроз, но и даст различные навыки по манипуляции вашими жертвами. Если игрок не готов идти на компромиссы и всех людей считает обычными пресмыкающимися, то разработчики предоставляют возможность отрастить когти побольше ради прямых столкновений с врагами. Не обошлось и без стандартной магической ветки, которая позволит кипятить кровь ваших противников и творить тому подобные мистические штучки.

  • На данный момент известно о двух вампирских фракциях. Первые являются своего рода аристократами от мира кровососов, на самом деле правящими Британской империей. Режиссёр, отвечающий за повествовательную часть проекта, охарактеризовал их следующим образом: «Бессмертные говнюки». Будет присутствовать в игре и своя вариация Носферату, всеми гонимых вампиров, вынужденных скрываться в канализациях.

  • Vampyr полностью построена на моральном выборе и четыре концовки у неё соответствующие. Даже при столкновении с боссами, у игрока всегда будет выбор — убить или пощадить. По заверениям разработчиков, у них заготовлена концовка для тех, кто не пролил ни капли чужой крови, но достичь подобного результата будет очень сложно.

Если у разработчиков не возникнет никаких проблем, то Vampyr обещают выпустить на PC, PS4 и Xbox One в конце года.

+ Обсудить
Темы
 
Vampyr (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 11 июня 2016 годаТрейлер с E3-2016 игры Vampyr 18 июня 2016 годаПоказ геймплея с E3-2016 игры Vampyr

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кадры из игры Vampyr
 
Трейлер с E3-2016 игры Vampyr
 
Показ геймплея с E3-2016 игры Vampyr

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Чёрное море»
 
Кино Рецензия на фильм «Фантастические твари и где они обитают»
 
Кино «Чужой: Потерянный рай» — заход с другой стороны
 
Кино Школа камео Стэна Ли (с русскими субтитрами)
 
Кино Второй трейлер фильма «Восхождение Юпитер»
 
Кино Всё, что нужно знать про «Лигу справедливости»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Oddworld: Soulstorm - опубликовано второе изображение продолжения New 'n' Tasty Sniper Elite 4 - опубликованы системные требования нового шутера от Rebellion, игра получит новую версию защиты от пиратства Mass Effect: Andromeda - разработчики обещают крутые побочные задания, Bioware рассказала об источниках вдохновения NieR: Automata - ролевой экшен от Platinum Games получил новый сюжетный трейлер Edge of Eternity - опубликованы новые скриншоты, раскрыта примерная дата выхода

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика