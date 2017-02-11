Практически две недели прошло с момента запуска Conan Exiles по программе раннего доступа в Steam и, по заверениям разработчиков из Funcom, такого наплыва игроков они никак не ожидали (что доказывает падение серверов Conan Exiles, но об этом мы поговорим ниже). Уже в течение первой недели, «симулятор выживания и рабства», был распродан в количестве 320 тысяч копий, попал в список бестселлеров Steam и окупил затраты на разработку. Команда Conan Exiles безгранично рада, что их детище нашло отклик у такого количества игроков, и пообещала не откладывать дальнейшее развитие проекта.

Но насколько хороши продажи Conan Exiles, настолько ужасны были сервера. Дело дошло до того, что после наплыва огромного количества игроков на прошлой неделе руководству студии пришлось временно отключить официальные сервера. Но не стоит во всём винить Funcom: никто ведь не мог предположить, что очередной симулятор выживания окажется столь популярным!.. Да и виновата в первую очередь компания, у которой разработчики арендовали сервера, — их мощностей попросту не хватило. Но не бывает худа без добра: Funcom уже расторгла деловые отношения с прошлым хостингом, заручилась поддержкой новых партнёров и вовсю возвращает к жизни отключённые миры Conan Exiles на новых серверах.

На данный момент над игрой продолжают работать две команды, в задачу которых входит исправление различных багов и общая оптимизация проекта, а также работа над новым контентом и добавлением в игру различных геймплейных элементов. Ну а если вы не хотите ждать официальных обновлений и чувствуете в себе тягу к творчеству, то можете скачать комплект для создания модов и начать изменять мир Конана по своему желанию. Ну или подождать, пока чужие моды заполонят Steam Workshop.

Не стоит забывать, что проект готовится к выходу на Xbox One уже этой весной, а вот о дате релиза на PS4 пока ничего не известно.