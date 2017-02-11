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«Обитель зла: Последняя глава» — рейтинги и оценки критиков
«Обитель зла: Последняя глава» — рейтинги и оценки критиков

С пятницы стартовали показы как бы заключительной части серии фильмов про вирусы и злобные корпорации. Оценки фильма «Обитель зла: Последняя глава» пока что худшие для всего франчайза (52%) — вероятно, сказывается откровенная дешевизна картины даже по сравнению с предшественницами.

Впрочем, некоторые авторы рецензий отмечают, что очередная часть приключений Элис не так плоха и держится на удобоваримом уровне предыдущих частей. Но не верьте им — Всеяредакция уверенно заявляет, что это самая настоящая «Клиника» и беспрецедентная халтура со стороны некогда хорошего режиссера Пола Андерсона. Рейтинг ленты «Обитель зла: Последняя глава» будет неизменно снижаться дальше.

Зато сейчас в кинотеатрах есть что и похуже: «На пятьдесят оттенков темнее» (рейтинг 28%) — настоящая пытка не только для мальчиков, но и для девочек. А вот «Лего фильм: Бэтмен» (83%) и «Джон Уик 2» (82%), похоже, действительно удались и как минимум стали достойными продолжениями своих серий.

Подробнее оценки фильма «Обитель зла: Последняя глава» и других актуальных картин смотрите по ссылкам ниже:

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Обитель зла: Последняя глава

Комментарии

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  • MsPeach
    ++2
    11 февраля 2017 года

    Как-то верится с трудом что прям ВСЕМУ коллективу КГ одинаково не нравится финальный Обитель Зла.

  • yarosx
    +
    11 февраля 2017 года

    Ну вот эти оценки как бы очевидны были с самого начала. Некоторые легкие сомнения может быть и витали насчет ЛегоБэтса или Джона Уика 2, но таки очень легкие. А насчет остального я и не сомневался.

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