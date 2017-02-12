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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс и авторский состав сериала «Новый продавец-хохотун»

Мода на реанимацию древних франчайзов продолжается, и уже в весеннем сезоне запланирован выход сериала «Новый продавец-хохотун», (Warau Salesman New), являющегося осовремененной адаптацией манги почти тридцатилетней выдержки, впервые экранизированной еще в 1989 году.

Сериал повествует о таинственном коммивояжере по имени Фукузо Могуро и его клиентах. Основным занятием Могуро является воплощение в реальность самых потаенных желаний покупателей. Но зачастую, как только договор заключен, а их нездоровые желания удовлетворены, клиенты Могуро сталкиваются с ужасными последствиями. Особенно, если ими были нарушены условия контракта…

Авторы
Режиссёр Хирофуми Огура «Черный дворецкий II»
Сценарий Наохиро Фукущима эпизоды «Восточного Эдема»
Дизайнер персонажей Фуджо Сазуки «Робот Геттер 4»
Композитор Кохей Танака «Тебе не сбежать»
Студия Shin-Ei Animation и TMS Entertainment

Фукузо Могуро озвучит Тессё Генда (Домино Уолкер в «Ковбое Бибопе», Слаггер Лоу в «Мобильном Доспехе Гандаме»).

Премьера сериала запланирована на 3 апреля.

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Новый продавец-хохотун (Warau Salesman NEW)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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