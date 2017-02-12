Анонс и авторский состав сериала «Новый продавец-хохотун»

Мода на реанимацию древних франчайзов продолжается, и уже в весеннем сезоне запланирован выход сериала «Новый продавец-хохотун», (Warau Salesman New), являющегося осовремененной адаптацией манги почти тридцатилетней выдержки, впервые экранизированной еще в 1989 году.
Сериал повествует о таинственном коммивояжере по имени Фукузо Могуро и его клиентах. Основным занятием Могуро является воплощение в реальность самых потаенных желаний покупателей. Но зачастую, как только договор заключен, а их нездоровые желания удовлетворены, клиенты Могуро сталкиваются с ужасными последствиями. Особенно, если ими были нарушены условия контракта…
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Авторы
|Режиссёр
|Хирофуми Огура
|«Черный дворецкий II»
|Сценарий
|Наохиро Фукущима
|эпизоды «Восточного Эдема»
|Дизайнер персонажей
|Фуджо Сазуки
|«Робот Геттер 4»
|Композитор
|Кохей Танака
|«Тебе не сбежать»
|Студия
|Shin-Ei Animation и TMS Entertainment
Фукузо Могуро озвучит Тессё Генда (Домино Уолкер в «Ковбое Бибопе», Слаггер Лоу в «Мобильном Доспехе Гандаме»).
Премьера сериала запланирована на 3 апреля.