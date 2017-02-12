Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет — видеоролик от Netflix может поставить рекорд по дизлайкам и негативным комментариям.
- «Железный кулак» — трейлер — супергеройская история о четвёртом Защитнике из вселенной Marvel стартует 17 марта.
- «Очень странные дела» — тизер-трейлер второго сезона — авторы приоткрыли завесу над содержанием продолжения.
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- О стартовых рейтингах первого сезона сериала «24 часа: Наследие» — чуда не произошло.
- «Очень странные дела»: информация о выходе второго сезона и сюжете, свежие кадры — создатели рассказали, чего ждать во второй телеглаве, и поделились новыми фотоснимками.
- «Самурай Джек» — трейлер пятого сезона — триумфальное возвращение отважного самурая в эфир состоится 11 марта.
- Анимационный сериал по игре Castelvania выйдет на Netflix в этом году — продюсер Ади Шанкар пообещал захватывающую историю с атмосферой «Игры престолов».
- Блэр Редфорд сыграет мутанта в пилоте совместного проекта Marvel и FOX — безымянный проект по вселенной «Людей Икс» обзавёлся исполнителем главной мужской роли.
- Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon — автор «Неонового демона» готовит сериал о преступной жизни Лос-Анджелеса.