 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct! Эндрю Стэнтон снимет два эпизода второго сезона «Очень странных дел» Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Анонс игры FlatOut 4 Рецензия и отзывы на игру Gravity Rush 2
5
КИНО
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Три дебила играют в бета-тест For Honor — прямая трансляция

Поскольку у Трёх Дебилов начало что-то получаться в Uncharted 4, то настало время вновь окунуть какую-нибудь часть тела в лужу. Было принято коллективное решение запрыгнуть в последний вагон бесплатного бета-тестирования многопользовательской резни For Honor.

Дебилы постараются пробудить в себе звериные инстинкты или на худой конец представить на месте врага водителя «Убера». Грандиозный провал и полное отсутствие умений в обращении с холодным оружием выйдет в эфир 21:30 по московскому времени.

Не упустите свой шанс посмотреть, как взрослые балбесы (предположительно — Судаков и Лущинский, потому что Кузьмин откуда-то там не успевает) будут сливать детям. А потом — ныть, скрывать горечь поражений за юмором и искать оправдания.

Посмотреть, как мы играем в For Honor, можно будет и на нашем Twitch-канале, и на YouTube, и прямо здесь, на «КГ» — мы добавим соответствующие плееры.

А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на вышеупомянутых площадках — следить мы будем только за ними, на местные комментарии времени не останется.

5 Обсудить
Темы
 
Лазер-шоу «Три дебила» For Honor (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые игры февраля 2017: Nioh, Torment: Tides of Numenera и другие
 
Сюжет и механики For Honor — интервью
 
For Honor — трейлер открытого бета-теста

Тоже интересно

 
Промо-арт фильма «Отряд самоубийц»
 
Отрывок из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
«Мстители: Эра Альтрона» — итоги розыгрыша билетов
 
Тизер фильма «Ночные стражи»
 
Обзор за 100 секунд: «Отряд самоубийц»
 
Аниме Лучшее аниме весны 2015 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Вот какие игры покупали пользователи Xbox One в 2016 году GameMAG HD: Во что поиграть в феврале The Legend of Zelda: Breath of the Wild - GameInformer поделился новыми скриншотами и впечатлениями от долгожданной адвенчуры для Switch и Wii U Resident Evil 7 - Capcom обновила информацию о поставках хоррора на рынок В Gwent: The Witcher Card Game стала доступна новая фракция - Нильфгаард

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика