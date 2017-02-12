Три дебила играют в бета-тест For Honor — прямая трансляция

Поскольку у Трёх Дебилов начало что-то получаться в Uncharted 4, то настало время вновь окунуть какую-нибудь часть тела в лужу. Было принято коллективное решение запрыгнуть в последний вагон бесплатного бета-тестирования многопользовательской резни For Honor.

Дебилы постараются пробудить в себе звериные инстинкты или на худой конец представить на месте врага водителя «Убера». Грандиозный провал и полное отсутствие умений в обращении с холодным оружием выйдет в эфир 21:30 по московскому времени.

Не упустите свой шанс посмотреть, как взрослые балбесы (предположительно — Судаков и Лущинский, потому что Кузьмин откуда-то там не успевает) будут сливать детям. А потом — ныть, скрывать горечь поражений за юмором и искать оправдания.

Посмотреть, как мы играем в For Honor, можно будет и на нашем Twitch-канале, и на YouTube, и прямо здесь, на «КГ» — мы добавим соответствующие плееры.

А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на вышеупомянутых площадках — следить мы будем только за ними, на местные комментарии времени не останется.