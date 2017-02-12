Скользящий по измерениям: анонс аниме «YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света»

В производство запущена экранизация культовой научно-фантастической визуальной новеллы «YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света» (Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo YU-NO).

Такуя Арима — юный студент, чей отец — историк, проводивший разнообразные исследования — недавно исчез таинственным образом. Во время летних каникул Такуя получает странную посылку от своего пропавшего отца. К посылке прилагается письмо, содержащее информацию о существовании множества параллельных измерений. Поначалу Такуя не воспринимает это всерьёз, но очень скоро осознаёт, что теперь является счастливым обладателем устройства, позволяющего путешествовать между измерениями. И именно оно является ключом к ответам на вопрос, жив ли ещё его отец, и если да, то где же он?

Формат и дата начала показа пока неизвестны, а производством занимается студия feel.