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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Скользящий по измерениям: анонс аниме «YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света»

В производство запущена экранизация культовой научно-фантастической визуальной новеллы «YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света» (Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo YU-NO).

Такуя Арима — юный студент, чей отец — историк, проводивший разнообразные исследования — недавно исчез таинственным образом. Во время летних каникул Такуя получает странную посылку от своего пропавшего отца. К посылке прилагается письмо, содержащее информацию о существовании множества параллельных измерений. Поначалу Такуя не воспринимает это всерьёз, но очень скоро осознаёт, что теперь является счастливым обладателем устройства, позволяющего путешествовать между измерениями. И именно оно является ключом к ответам на вопрос, жив ли ещё его отец, и если да, то где же он?

Формат и дата начала показа пока неизвестны, а производством занимается студия feel.

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YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света (Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo YU-NO)

Комментарии

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  • Peter Strauss
    +
    12 февраля 2017 года

    Вроде бы задумка интересная, вот только опять школота спасет мир + снимает это всё студия не очень то адекватная студия Feel.. Пока что под сомнения.

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