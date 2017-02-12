Новости аниме — лучшее за неделю

- «Добро пожаловать в Бальный Зал» — трейлер — если всем понравилось аниме про фигурное катание, то и про бальные танцы тоже должно.
- «Дурочка» — анонс — сериал про тупую девочку — идеальное описание подавляющего большинства школьных комедий.
- «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — второй трейлер — пафос, взрывы и линкор.
- «Новый продавец-хохотун» — анонс и авторский состав — аниме про загадочного исполнителя желаний — Стивеном Кингом повеяло.
- «Не проиграйте, отряд злых сил!» — анонс — «Пинки и Брейн» от аниме.
- «Расследования „Антикварного книжного магазина Библиа“» — анонс — детектив про умную книголюбку и её туповатого помощника.
- «Воссоздатели» — сэйю и второй трейлер — сериал про то, что было бы, если бы все ваши вайфу из аниме и игр материализовались в реальном мире.
- «Алиса и Дзоуроку» — авторы и сэйю — мрачный дедыч и суперлоля.
- Анонс и авторский состав аниме «Малолетние бездельники» — ромком про стеснительных школьников.
- Скользящий по измерениям: анонс аниме «YU-NO: Девушка, славящая любовь на краю света» — экранизация культовой визуальной новеллы про путешествия в параллельные миры.